OM ‍: Joaquin Correa est une arnaque, ce consultant s’énerve

Par Corentin Facy

Le prêt de Joaquin Correa à l’OM est un véritable fiasco à tous les niveaux, l’attaquant de l’Inter Milan n’ayant toujours pas inscrit le moindre but sous les couleurs marseillaises depuis le début de la saison.

Après avoir longtemps disparu des radars, Joaquin Correa a fait son retour dans la lumière cette semaine. Le buteur argentin prêté par l’Inter Milan est entré en jeu face au Benfica Lisbonne en Europa League. S’il n’a pas pesé sur la rencontre après son entrée en jeu, l’ex-attaquant de la Lazio Rome a eu le mérite de marquer son penalty lors de la séance de tirs au but. De quoi lui redonner confiance à tel point que Jean-Louis Gasset l’a aligné dans son onze de départ pour le déplacement de l'Olympique de Marseille à Toulouse dimanche. Préféré à Moumbagna ou Ndiaye pour accompagner Aubameyang, Correa a livré une prestation catastrophique, ratant à peu près tout et ne montrant aucune implication. Walid Acherchour n’en revient pas et n’a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation du joueur prêté par l’Inter Milan sur les ondes de RMC dans l’After Foot.

Walid Acherchour effaré par Joaquin Correa

« Il y avait moyen de faire beaucoup mieux pour l’OM à Toulouse. Mais quand tu vois la prestation de Correa… C’est quand même un international argentin qui a joué à Séville, à l’Inter Milan, à la Lazio, je me suis dit que sur cette fin de saison, vu la gueule des matchs de Ndiaye, dans le rôle d’avant-centre qui tourne autour d’Aubameyang, pourquoi pas. Il va peut-être avoir un rôle à jouer. Je me suis mis devant ce TFC-OM en voyant Correa titulaire, en me disant que ça allait être intéressant de voir. Il n’en a rien à fiche ! Mais véritablement, il a fait un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix, tu n’aimes plus le football ou quoi ? C’est fou, sincèrement je me suis arraché le peu de cheveux qu'il me reste devant le match. Comment c’est possible qu’un mec comme ça n’ait plus envie de jouer ? » s’est interrogé le consultant, effaré par la prestation de Joaquin Correa contre Toulouse dimanche en fin d’après-midi. Assurément, le buteur argentin a perdu l’occasion de gagner une place dans le onze olympien pour les matchs à venir alors que l’OM rejoue dès mercredi au Vélodrome contre Nice.