Cette star à 80 ME qui rêve de l'OM

Par Alexis Rose

Né à Marseille, Wesley Fofana n’a jamais porté le maillot de son club de coeur, l’OM. Mais peut-être un jour si le défenseur central de Chelsea pose des actes sur ses belles paroles.

Ces dernières années, le club phocéen a raté quelques grands talents marseillais, comme Mohamed Simakan, lancé par Strasbourg et aujourd'hui au RB Leipzig, ou Wesley Fofana, formé à Saint-Etienne et actuellement à Chelsea. Si Pablo Longoria et ses équipes cherchent à rattraper le temps perdu en améliorant le centre de formation de l’OM, ce qui s’est traduit par une victoire en Coupe Gambardella en mai dernier, Marseille pourra difficilement se racheter par rapport aux erreurs du passé. À moins que les grands joueurs nés à Marseille viennent réaliser leur rêve de jouer à l’OM un jour ? C’est notamment le cas de Wesley Fofana, qui ne cache pas sa volonté d’évoluer devant ses proches au Stade Vélodrome.

« J’espère un jour jouer à l’Olympique de Marseille »

« Tout le monde le sait que Marseille c'est le club que je rêve, c'est le club avec lequel j'ai grandi…



« Tout le monde le sait que Marseille, c’est le club dont je rêve, c’est le club avec lequel j’ai grandi… Donc j’espère un jour jouer à l’Olympique de Marseille », a simplement lancé le défenseur central lors d’un évènement destiné à la jeunesse dans la région provençale. Passé notamment par Vitrolles, Pennes-Mirabeau ou Air Bel durant sa jeunesse, Fofana n’a jamais eu sa chance à l’OM, qui ne lui a pas offert de contrat. C’est donc en s'exilant du côté de l’AS Saint-Etienne, aux côtés d’un certain William Saliba, lui passé par Marseille, que le joueur de 23 ans a fait son trou chez les pros. Freiné dans sa progression par des blessures, Fofana est un peu dans le dur à Chelsea, qui avait déboursé 80 ME pour le faire venir Leicester en 2022. Si pour l’instant, son statut et son salaire sont hors d’atteinte pour l’OM, dans quelques années, Marseille pourra sûrement se permettre de recruter Fofana si celui-ci fait le forcing pour réaliser son rêve. De quoi faire envie aux supporters phocéens…