Brice Samba veut signer, le comptable de l'OM dit non

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pau Lopez ne fait plus l’unanimité à l’OM, qui envisage de s’en séparer et de recruter un nouveau titulaire. Le nom de Brice Samba est évoqué puisque l’international français verrait d’un bon oeil un retour à Marseille.

Titulaire à l’Olympique de Marseille depuis trois ans, Pau Lopez n’est pas certain de rempiler pour une quatrième année. Performant sous Jorge Sampaoli puis avec Igor Tudor, le gardien espagnol a vécu une troisième saison plus contrastée sous le maillot marseillais. Décisif à l’occasion de certains gros matchs de coupe d’Europe, il a toutefois manqué de régularité tout au long de la saison pour totalement convaincre l’état-major de l’OM d’en faire son titulaire pour les échéances à venir.

Un changement de gardien est plus que jamais envisagé à Marseille, même si on loue en interne la mentalité exceptionnelle du Catalan. Pour lui succéder en cas de départ, le nom de Brice Samba a été soufflé. A en croire les informations délivrées par La Provence, l’actuel gardien du RC Lens n’est pas du tout insensible à l’idée de revenir à Marseille, où il a brièvement joué en début de carrière sans jamais avoir sa chance en tant que titulaire. Le « fantasme » est « alléchant » mais il a néanmoins peu de chance de se concrétiser dans la réalité.

Samba a peu de chances d'être le successeur de Lopez à l'OM

Et pour cause, le média local indique que les finances de l’Olympique de Marseille ne permettent pas d’envisager le transfert d’un tel gardien, numéro deux en Equipe de France et que Lens ne souhaitera sans doute pas vendre en-dessous de 15 à 20 millions d’euros. Brice Samba a de réelles envies d’ailleurs mais à moins d’une très grosse surprise, ce n’est donc pas à l’OM que rebondira le gardien de 30 ans. Ce dernier dispose de marques d’intérêt en Angleterre ainsi que dans certains championnats plus exotiques tels que l’Arabie Saoudite. Lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2028, Brice Samba aura aussi la possibilité de rester à Lens même si le club nordiste a officiellement affiché sa volonté de vendre pour un total de 100 millions d’euros lors de ce mercato estival.