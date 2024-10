Benatia met l'OM en grand danger

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après un début de saison canon, l'OM connaît un petit coup de mou avec deux résultats négatifs contre Strasbourg et Angers. Une dynamique qui frustre Daniel Riolo, lequel a critiqué le caractère des joueurs mais aussi de Mehdi Benatia.

Une semaine qui fait tâche pour l'OM avant la trêve internationale. Après 5 journées, les Phocéens vivaient une entame idyllique avec 4 succès dont un renversant à Lyon en infériorité numérique. Les plus optimistes se voyaient déjà titiller le PSG en tête du championnat. Cependant, l'OM vient de décevoir grandement sur les deux derniers matchs. Il y a eu un revers logique à Strasbourg 1-0, face à une équipe en grande forme en Ligue 1. Mais, vendredi, l'OM a fait pire en concédant le nul 1-1 à domicile contre la lanterne rouge Angers.

Riolo donne une leçon de caractère à Benatia

Un faux pas contre le SCO qui fait enrager les plus fidèles supporters olympiens mais aussi Daniel Riolo, pourtant réputé plus proche du PSG. Le superbe début de saison marseillais lui a donné envie d'y croire pour l'OM. Sa déception était donc immense vendredi soir, lui faisant utiliser le terme de « faute professionnelle » pour qualifier le match de l'OM contre Angers. Pour Riolo, les Marseillais ont manqué de caractère et d'envie de gagner. Il n'a pas hésité à s'en prendre à Mehdi Benatia. Il trouve que les plaintes nombreuses et répétées du directeur sportif marseillais nuisent à son équipe.

OM : Riolo tacle Benatia avec une grosse punchline ! https://t.co/8uruR0BJHp pic.twitter.com/s9JQVsXjWK — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

« Je pense que vendredi soir, on était en plein dans la faute professionnelle pour l’OM. À mes yeux, l’OM n’a pas le droit de rater un match cette année. […] Le caractère, ce n’est pas que gueuler dans le vestiaire, s’énerver sur le terrain et dire que les arbitres sont des tordus qui nous volent. Le caractère, c'est tu entres sur le terrain, Angers n’existe pas. Angers c’est le petit-déjeuner, on te mange vite fait sans la tartine, tu n’existes pas Angers. Angers ne vient pas faire un match nul un partout dans un Stade Vélodrome plein. Je veux continuer d’entendre l’OM dire : on joue le titre. Mais il faut que les attitudes suivent », a t-il lâché dans l'After Foot. Un tacle qui confirme que Mehdi Benatia est allé un peu trop loin dans ses critiques après OL-OM, le dernier succès marseillais à ce jour.