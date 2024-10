Balerdi boulet de l'OM, De Zerbi se fâche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Eblouissant l’an passé dans une équipe moribonde, Leonardo Balerdi est en grande difficulté depuis le début de la saison. Le nouveau capitaine de l’OM garde néanmoins la confiance de Roberto De Zerbi.

L’an passé, l’Olympique de Marseille a affiché un niveau catastrophique par moment en finissant huitième de Ligue 1. Dans ce marasme, un joueur a toutefois sorti son épingle du jeu, Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a surnagé à tel point que dès son arrivée cet été, Roberto De Zerbi l’a nommé capitaine. Une sacrée responsabilité pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui a néanmoins beaucoup de mal à retrouver le niveau qui était le sien l’an passé. Expulsé après cinq minutes à Lyon, le capitaine marseillais est passé à côté de son Classique face au PSG dimanche en marquant notamment un but gag contre son camp.

Leonardo Balerdi est dans le dur, c’est un fait quasiment indéniable. Mais en interne au sein du club marseillais, on refuse de remettre en cause le nouveau statut du n°5 de l’OM. « Balerdi va vite, est à l'aise dans les airs, et De Zerbi affectionne ses relances. L'entraîneur aime que ses défenseurs prennent des initiatives et il voit bien que son capitaine n'a pas peur de porter le ballon quand un espace s'ouvre devant lui » détaille notamment dans son édition du jour le quotidien L’Equipe, qui affirme par ailleurs que Roberto De Zerbi ne s’est pas attardé sur la gaffe de son défenseur dans son débrief du match face au PSG.

De Zerbi ne remet pas Balerdi en cause

Jugé comme « incontournable » à tous les étages du club, Leonardo Balerdi n’est pas remis en question, ni par son entraîneur ni par ses dirigeants. Dimanche à Nantes, le défenseur argentin sera de nouveau titulaire et à priori, le brassard restera sur son bras même si cette responsabilité n’a pas d’effet positif sur lui pour le moment (bien au contraire). Une preuve de plus que Roberto De Zerbi compte sur lui et lui maintient une totale confiance, ce dont « Leo » va maintenant devoir se montrer digne en retrouvant au plus vite son meilleur niveau.