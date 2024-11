Badiashile prêté à l'OM, ça devient fou

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En manque de temps de jeu à Chelsea, Benoît Badiashile pourrait quitter les Blues cet hiver. L’Olympique de Marseille fait partie des clubs prêts à l’accueillir. Et pour obtenir sa signature, le président Pablo Longoria se montre créatif afin de contourner ses limites financières.

La piste Benoît Badiashile se confirme à l’Olympique de Marseille. La direction olympienne considère le Français comme une solution adaptée pour renforcer sa charnière centrale fébrile depuis le début de la saison. Outre les difficultés du renfort estival Lilian Brassier, non convoqué pour le déplacement à Lens (victoire 1-3) samedi dernier, le cadre Leonardo Balerdi a apparemment du mal à gérer son statut de capitaine.

Benoît Badiashile pourrait donc apporter davantage de sérénité dans l’arrière-garde. Du moins à condition que l’Olympique de Marseille parvienne à financer son arrivée. En janvier 2023, Chelsea s’était attaché les services de l’ancien Monégasque pour 38 millions d’euros. Sa valeur a sans doute baissé à force de rester sur le banc. Mais on se doute que le pensionnaire du Vélodrome ne compte pas miser des dizaines de millions d’euros sur ce dossier. Le Quotidien du Sport confirme cette tendance et révèle que Pablo Longoria tente de négocier, non pas un transfert définitif, mais plutôt un prêt payant pour Benoît Badiashile.

Un salaire payé en grande partie par Chelsea ?

L’idée serait de laisser Chelsea payer environ la moitié de son salaire mensuel estimé à plus de 450 000 euros. L’Olympique de Marseille devra également convaincre l’international français (2 sélections) qui a récemment annoncé son envie de rester chez les Blues. Et il y aura fort à faire car du côté de Foot Mercato, on affirme que pour Benoit Badiashile, l'objectif ultime est de rester à Chelsea malgré des touches en Italie ou encore en Allemagne. Le média spécialisé dément en revanche l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Le mercato hivernal approche et avec lui, son éternel lot de poker-menteur.