Allo le Qatar ? Mbappé attend la bonne offre du PSG !

Par Guillaume Conte

Le dossier Kylian Mbappé s’est enflammé brutalement ce jeudi soir, avec l’annonce par Le Parisien de l’imminence de sa prolongation de contrat au PSG.

Si le quotidien francilien a affirmé que rien n’était officiel, il a tout de même expliqué qu’un accord de principe avait été trouvé, et que tout le monde, notamment au club mais aussi dans l’entourage du joueur, allait dans le sens d’une suite de carrière au Paris SG. Mais très rapidement, la douche froide est tombée en provenance de la mère de Kylian Mbappé, qui a fait savoir qu’il n’y avait absolument rien de signé ou aucun accord avec qui que ce soit, et Fayza Lamari a démenti de manière très virulente.

Au point de répondre à un journaliste espagnol du quotidien Marca, et de lui affirmer que la tendance était à l’heure actuelle plus à un départ qu’une prolongation. Mais toutefois, tout le monde le répète, rien n’est décidé et Kylian Mbappé ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. L’annonce ne pourra avoir lieu qu’à l’issue de la saison, ce qui laisse donc encore quelques semaines de délibération.

Mbappé attend la bonne offre sportive du PSG

Le Parisien avait affirmé que Mbappé et son entourage avaient été convaincus par l’offre du PSG, et pas que sur le plan financier. Pourtant, selon Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato qui est dans les petits papiers de la famille Mbappé, les discussions avec le Paris SG ne sont pas si avancées que cela. Sur le plan financier, l’ancien monégasque n’a absolument rien à redire, mais sur le plan sportif, il n’a pas eu les garanties nécessaires de la part de ses dirigeants. Il faut dire qu’il est forcément difficile d’offrir ce genre d’assurance en cours de saison, et de dessiner un projet autour d’un seul joueur qui envisage de partir, cet été, voire le suivant s’il venait à prolonger.

Sources close to Kylian Mbappé deny any agreement reached with PSG… or Real Madrid. He’s still thinking about it with his family. Decision to be made soon. 🚨🇫🇷 #Mbappé — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2022

Mais Kylian Mbappé veut les clés du PSG sur le terrain, et aussi une grande réforme du club francilien en dehors. Et pour le moment, selon Santi Aouna, il n’a pas eu forcément gain de cause, ce qui tend à la rapprocher du Real Madrid. En effet, le journaliste affirme que « la balle est dans le camp du PSG », à savoir que le joueur attend une véritable décision de Nasser Al-Khelaïfi et des propriétaires qataris sur leur volonté de changer les choses à Paris, et pas simplement lui faire signer un nouveau contrat pour le garder un ou deux ans. Résultat, sans cette volonté de faire évoluer le Paris SG à ses yeux, Kylian Mbappé se rapproche chaque jour plus du Real Madrid, même si les médias ont bien insisté sur le fait qu’il n’y avait actuellement aucun accord avec le club espagnol.

Tension chez les Mbappé

En tout cas, la tension monte d’un cran sur ce dossier qui fait beaucoup parler. La preuve, L’Equipe affirme que la mère de Kylian Mbappé n’a pas du tout aimé cet article affirmatif du Parisien, au point de prendre son compte Twitter et de répondre aux sollicitations des journalistes espagnols pour annoncer que la tendance était toujours à un départ. A ce sujet, Kylian Mbappé a en tout cas décidé de ne plus prendre la parole, lui qui se concentre sur sa fin de saison et estime que c’est à lui d’annoncer ce qu’il fera de son avenir.