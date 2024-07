Nico Williams au PSG, c'est du sérieux ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, le nom de Nico Williams est timidement associé au PSG. Mais il semblerait que cette fois, le club parisien souhaite passer la seconde pour s’offrir l’attaquant de l’Athletic Bilbao.

Homme fort de la sélection espagnole durant l’Euro, Nico Williams a réalisé un tournoi sublime avec l’Espagne. Pendant de Lamine Yamal sur le côté gauche, l’attaquant de l’Athletic Bilbao a brillé par ses accélérations, son sang froid dans la surface et son volume de jeu incomparable. A n’en pas douter, il a mis tout le monde d’accord et sans surprise, son nom revient chaque jour dans la rubrique mercato alors qu’il dispose d’une clause libératoire à seulement 58 millions d’euros. L’Athletic Bilbao sait qu’il sera difficile de retenir un tel phénomène, d’autant que le FC Barcelone est sur les rangs et en fait sa priorité absolue sur le marché des transferts.

Dans une situation financière toujours border line, le club catalan aimerait d’abord finaliser une ou deux ventes avant d’accélérer sur Nico Williams. Un stand-by qui pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain. A en croire The Athletic, média réputé pour la fiabilité de ses informations, le champion de France en titre a pris la décision d’accélérer dans ce dossier. En effet, le PSG a initié un premier contact avec le joueur ainsi qu’avec l’Athletic Bilbao pour explorer la faisabilité d’un transfert. Luis Campos et Luis Enrique voient en Nico Williams le joueur idéal pour compenser le départ de Kylian Mbappé et ainsi offrir une solution de plus à l’entraîneur parisien en attaque, en compagnie de Barcola, Kolo Muani, Ramos, Dembélé ou encore Kang-in Lee.

Le PSG passe à l'action pour Nico Williams

A n’en pas douter, le PSG a la possibilité de poser d’un jour à l’autre les 58 millions d’euros de la clause libératoire de Nico Williams pour le recruter. La question est maintenant de savoir si l’international espagnol de 21 ans acceptera de rejoindre le Paris Saint-Germain… ce dont on peut douter. Jusqu’à présent, la presse espagnole a été catégorique sur le fait que Nico Williams souhaitait rejoindre Lamine Yamal et Pedri au FC Barcelone pour poursuivre sa carrière en Liga, dans son pays. Le Paris SG devra donc se montrer très convaincant pour obtenir le feu vert de la nouvelle star du football espagnol, mais l’espoir est de mise au sein du club parisien. Dans le cas où la piste Nico Williams viendrait à se refermer, le PSG pourrait se rabattre sur Khvicha Kvaratskhelia ou sur Rafael Leao, deux joueurs toujours ciblés par Luis Campos selon l'édition du jour de L'Equipe.