Propos anti-Retailleau, un supporter du Paris FC interpellé en plein match

Les pouvoirs publics sont visiblement à l'écoute des tribunes. Vendredi soir, un supporter du Paris FC, membre du Old Clan, a été interpellé en plein match pour avoir tenu des propos visant Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur a décidé de prendre en charge la gestion du dossier des Ultras, et forcément cela ne lui vaut pas que des amis dans les tribunes des stades de football. Vendredi soir, comme le raconte Le Parisien, l'un des leaders du Old Clan, association de supporters du Paris Football Club, a lancé dans un mégaphone des propos visant Bruno Retailleau, et pas dans des termes flatteurs.

Un supporter interpellé pendant le match Paris FC - Clermont pour avoir insulté Bruno Retailleau

Pas loin de la tribune, un policier des renseignements généraux a aussitôt alerté sa hiérarchie. Sans traîner, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a lui téléphoné au président du Paris FC, Pierre Ferracci, lequel assistait à la victoire de son équipe contre Clermont. Après être descendu devant la tribune concernée, il a demandé aux supporters de se calmer. Mais, du côté de la police, on est passé à l'étape suivante.

Un Ultra interpellé en plein match, c'est rare

Toujours selon le quotidien francilien, le supporter qui avait tenu ces propos contre le ministre de l'Intérieur a été exfiltré de la tribune, et a été immédiatement interpellé par les policiers. Cela s'inscrit évidemment dans le combat mené par Bruno Retailleau contre certains Ultras, y compris au Paris FC où un groupe baptisé Légion X fait l'objet d'une demande de dissolution. Nul doute que cet événement intervenu vendredi soir au Stade Charléty risque de faire du bruit au sein des différentes associations de supporters, lesquelles sont très remontées contre le ministre de l'Intérieur et ne manquent jamais une occasion de le faire savoir. A voir si la police va désormais systématiquement interpeller ceux qui auraient des propos injurieux à l'encontre de Bruno Retailleau dans la totalité des stades français.