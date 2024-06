Le PSG vire Skriniar en plein Euro

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Arrivé l'été dernier, Milan Skriniar n'a pas connu une saison facile au PSG. Souvent blessé, le Slovaque a été en difficulté sur le terrain. De quoi pousser le club parisien à écourter sa collaboration avec lui.

Après plusieurs mois de bras de fer avec l'Inter, le PSG récupérait Milan Skriniar libre et gratuit l'été dernier. Depuis, le club parisien s'est souvent demandé s'il avait fait le bon choix avec le Slovaque. Réputé comme étant l'un des plus solides défenseurs centraux de Serie A, Skriniar a surtout été connu pour sa fragilité du côté de Paris. Touché au dos dès le départ, il a raté un bon nombre de matchs pour blessure. Ce ne fut pas mieux quand il a joué. Le grand slovaque a montré une certaine lenteur dans ses courses, n'arrivant jamais à être rassurant pour le PSG.

Le PSG vire Skriniar pour Leny Yoro

Sa première saison parisienne est un échec et il doit faire mieux la saison prochaine. Seulement, Luis Enrique ne compte pas lui laisser l'opportunité de se refaire. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, l'entraîneur du PSG veut se débarrasser de lui au mercato et, ce sans lui demander son avis. Milan Skriniar voudrait « poursuivre l’aventure en France » selon Le Parisien.

🚨 Le PSG a demandé à Milan Škriniar 🇸🇰 de quitter le club ! 👋



Luis Enrique ne compte plus sur lui, bien que le joueur souhaite rester.🥶



(@le_Parisien) pic.twitter.com/nqLTfHkwqt — 𝗣𝗦𝗚 𝗦𝗖𝗢𝗢𝗣 (@Psgscoop) June 25, 2024

S'il est effectivement transféré, ce ne serait pas un drame pour lui. Le quotidien francilien confirme qu'il a conservé une belle cote en Italie. En plus, il fait actuellement un bon Euro avec la Slovaquie. Pour le remplacer, le PSG pense à recruter le jeune lillois Leny Yoro. Mais, la tâche ne sera pas aisée pour celui qui est suivi par les plus grands clubs européens à commencer par le Real Madrid. La Maison Blanche reste la priorité du joueur de 18 ans pour le moment. Le PSG devra donc étudier un plan B alors qu'il ne lui resterait plus que 3 centraux à disposition : Marquinhos, Lucas Beraldo et le milieu polyvalent Danilo Pereira.