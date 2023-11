PSG ‍: Luis Campos lance l'assaut pour un crack à 20 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se monter actif cet hiver lors du marché des transferts. Il se dit notamment que le club de la capitale veut recruter au poste de défenseur central.

Luis Enrique n'est pas encore totalement satisfait de son effectif. L'entraineur espagnol a une idée bien précise de là où il veut aller et ce début de saison a permis de faire un premier bilan. Compte tenu de certains états de forme mais aussi des blessures, l'ancien du Barça a des vues sur un nouveau défenseur central. Le PSG est donc déjà au travail afin de trouver la perle rare, notamment pour cet hiver. Le club de la capitale veut continuer sa politique de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Un profil plait particulièrement : Leny Yoro.

Yoro, le PSG n'a plus de temps à perdre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Selon les informations de Santi Aouna, Luis Campos fait du jeune défenseur de Lille sa priorité au poste de défenseur central. Le conseiller sportif du PSG veut griller la concurrence et boucler le dossier le plus rapidement possible. En interne, Yoro fait apparemment l'unanimité auprès de la direction parisienne et donc de Luis Enrique. Estimé à 20 millions d'euros malgré son peu d'expérience au haut niveau, le crack des Dogues pourrait être vendu bien plus cher au vu des écuries intéressées (Real Madrid, Bayern Munich...). Le PSG va devoir trouver de bons arguments car le LOSC n'est en plus pas vendeur pour le moment, surtout que les Lillois ont des ambitions élevées cette saison. En fin de contrat en juin 2025, Yoro ne sait pas encore très bien de quoi son avenir proche sera fait, mais son club veut en tout cas le prolonger. A l'instar de jeunes joueurs comme Bradley Barcola, Leny Yoro sera amené à faire un choix fort à seulement 18 ans. Outre le PSG, il se dit que Medhi Benatia, futur nouveau conseiller de Pablo Longoria à l'OM, est aussi très intéressé par le natif de Saint-Maurice.