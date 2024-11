Le PSG va quitter le Parc des Princes ‍!

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Club résident du Parc des Princes depuis sa création dans les années 1970, le Paris Saint-Germain pourrait bientôt quitter son stade historique. C’est en tout cas l’annonce faite par Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi soir.

L’histoire d’amour entre le Parc des Princes et le PSG est-elle sur le point de se terminer ? C’est en tout cas la dernière tendance. En discussions avec la Mairie de Paris depuis plusieurs mois maintenant pour planifier d’éventuels travaux d’agrandissement du Parc des Princes, le PSG n’a plus envie d’être suspendu à une décision politique. C’est donc pour cette raison que le club de la capitale française, qui pense avoir atteint son plafond de verre dans un stade qui n’est pas le plus moderne d’Europe et qui ne compte pas plus de 50 000 places, que Nasser Al-Khelaïfi brandit désormais la menace de partir de l’enceinte parisienne. Dans une longue interview sur RMC, en marge de la présentation du nouveau Campus d’entraînement à Poissy, le dirigeant qatari a effectivement lâché une bombe.

« On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite »

🚨 En direct de @Rothensenflamme, Nasser Al-Khelaïfi confirme que le PSG et le Parc c’est fini ! pic.twitter.com/Y9r0vC3e9L — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 21, 2024

« La question du stade ? J'aime beaucoup le Parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places... On en a besoin, sinon on est morts. Une question de vie ou de mort ? Oui. On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d'un stade prêt dans 3-4 ans, on n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. La suite ? On a quelques options. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut », a balancé Al-Khelaïfi dans l’émission Rothen s’enflamme.

Une déclaration qui en dit long sur la volonté du PSG de quitter le Parc dans les années à venir, avec le projet de la construction d’un nouveau grand stade autour de Paris, en plus du Stade de France. Cette annonce pourrait en tout cas faire le bonheur du Paris FC, qui recherche le meilleur stade possible pour son nouveau projet sous la présidence de la famille Arnault et de Red Bull.