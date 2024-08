Le PSG s'est créé un ennemi en interne

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Annoncé sur le départ depuis le début de l'été, Danilo Pereira est finalement toujours Parisien. Le PSG n'a accepté aucune offre au mercato malgré de belles touches pour le milieu portugais. Ce dernier en veut beaucoup à sa direction.

Comme souvent, le PSG a eu du mal à se débarrasser de ses indésirables. Lors des dernières heures du mercato, le club parisien a quand même réussi à envoyer Carlos Soler à West Ham, Juan Bernat à Villarreal et Nordi Mukiele à Leverkusen. Cependant, Danilo Pereira n'a pas trouvé preneur. Plus vraiment désiré par Luis Enrique, le milieu portugais avait pourtant accepté de quitter le PSG. L'Atlético Madrid, Porto ou encore des clubs saoudiens et turcs ont approché le club parisien pour obtenir son transfert. Mais, aucune vente n'a abouti.

Le PSG exigeant, Danilo furieux

Une situation ubuesque qui ne manque pas d'énerver Danilo Pereira. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG est clairement pointé du doigt par le joueur lusitanien. Les offres sont venues sur le bureau de la direction parisienne mais cette dernière s'est montrée trop exigeante financièrement. Le PSG voulait récupérer 10 millions d'euros pour Danilo. Une somme non négligeable pour un joueur au salaire élevé et qui ne possède plus qu'un an de contrat.

🇨🇵🇵🇹 Plus d'informations sur la situation de Danilo Pereira et les coulisses de son départ avorté, à lire en exclusivité sur @footmercato :https://t.co/0raNS0DU7L — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 31, 2024

Furieux pour la gestion de son transfert, Danilo l'est plus globalement pour le manque de considération qu'il a subi des Parisiens cet été. Il espère s'en aller dans les prochains jours alors que le mercato se poursuit en Arabie Saoudite, en Turquie et au Portugal notamment. Un transfert est indispensable car le futur ne sera pas séduisant pour le joueur portugais. En effet, sans transfert, il sera écarté de l'équipe première jusqu'au prochain mercato de janvier. On serait loin de la sortie idéale pour ce fidèle soldat du PSG depuis 2020.