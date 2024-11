Le PSG met fin à ce fiasco au mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les premiers pas de Gabriel Moscardo en France sont pour le moins difficiles. Recruté pour 20 millions d'euros par le PSG en janvier dernier, le Brésilien est actuellement prêté à Reims où il ne joue pas. Une situation qui excède le PSG.

L'histoire de Gabriel Moscardo en France ne ressemble pas à un conte de fées, loin de là. Le jeune brésilien de 19 ans devait pourtant incarner l'avenir du PSG au milieu de terrain. Acheté 20 millions d'euros en janvier dernier, il n'a jamais porté le maillot parisien en match. Blessé au pied puis opéré, il est resté six mois de plus au Brésil alors que son compatriote Lucas Beraldo enchaînait les rencontres à Paris. Moscardo a finalement débarqué en France cet été et le PSG l'a prêté à Reims pour qu'il découvre tranquillement la Ligue 1.

Le prêt de Moscardo à Reims va être écourté

Malheureusement, le plan du PSG ne se passe pas comme prévu. En effet, Moscardo n'est pas du tout utilisé par le Stade de Reims. Le milieu brésilien n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1, prenant place sur le banc dans le meilleur des cas. De quoi gêner sa progression et sa découverte du rythme des matchs européens. Une situation qui ne peut pas perdurer pour le PSG.

Gabriel #Moscardo va probablement revenir de son prêt à #Reims en janvier et être aussitôt prêté à un club étranger. Paris souhaite le voir jouer plus souvent avant de l’intégrer à l’effectif pour la prochaine saison. La seule solution pour qu’il reste en France serait de le voir… pic.twitter.com/3ZUa5AVMyC — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) November 13, 2024

Selon les informations du compte X PSG Inside-Actus, le prêt de Moscardo à Reims va être arrêté en janvier prochain. Le PSG veut le récupérer puis le prêter dans la foulée et privilégie un club étranger plutôt que français cette fois. Pour rester à Reims et en Ligue 1, il va falloir que Gabriel Moscardo soit utilisé bien plus au cours des prochaines semaines. Un premier signe positif est survenu ce mercredi puisque Moscardo a joué en amical avec Reims, son premier match avec le club champenois. Il a inscrit un penalty lors du succès 2-0 des siens sur l'Olympic Charleroi (D3 Belge). Enfin, le grand départ pour Gabriel Moscardo à Reims ?