Le Paris FC interdit de Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris FC a récemment été racheté par la famille Arnault. De quoi revoir ses ambitions à la hausse. Il faudra notamment trouver un stade à la hauteur du projet.

Le PSG aura certainement de la concurrence à Paris dans les prochaines années. En effet, le PFC vient d'être officiellement racheté par la famille Arnault. Dans l'opération, Red Bull acquiert aussi 10 % du club de la capitale. Cette nouvelle arrivée d'un club XXL à Paris est très attendue par les fans et observateurs. Surtout que le PSG et le PFC entretiennent de très bons rapports. Reste à savoir où le Paris FC pourrait évoluer. On imagine assez mal le club francilien devoir jouer à Charléty ou Jean Bouin. L'hypothèse d'une arrivée au Parc des Princes est notamment sur la table. Mais pour Dominique Rocheteau, ce serait une grosse erreur.

Un stade partagé à Paris, c'est non

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Lors de quelques mots échangés avec Le Parisien, l'ancien du PSG a en effet balancé : « Le Paris FC est aussi un club historique. Avec la famille Arnault, je pense que c’est un projet qui va tenir la route. Après, c’est aux actionnaires de faire en sorte que le club garde son identité. Malheureusement pour le Paris FC, le petit souci, c’est qu’ils n’ont pas l’histoire d’un stade. Ils ont joué à la porte de Montreuil, puis à Charléty… Chaque club doit avoir son propre stade. Il ne faut pas faire jouer le Paris FC et le PSG au Parc, c’est évident. Quand je jouais à Paris, le PSG et le Racing jouaient tous les deux au Parc des Princes, c’était très particulier ». Reste à savoir comment le Parc des Princes sera en effet géré. Car il n'est pas non plus impossible que le PSG parte de son enceinte mythique, alors que Nasser Al-Khelaïi veut un stade capable de faire minimum 60 000 places. Le PFC pourrait donc avoir le champ libre... Affaire à suivre.