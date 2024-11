Officiel ‍: La famille Arnault possède enfin le Paris FC

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi soir, le Paris FC a officialisé son rachat par la famille Arnault. Cette dernière devient actionnaire majoritaire du club parisien via un fonds nommé Agache Sport (52,4%). Red Bull entre au capital du PFC à hauteur de 10,6%. Pierre Ferracci est maintenu au poste de président du Paris FC. Il s'est réjoui de la nouvelle dans un communiqué publié par les Parisiens sur leur site.

📣 Le Paris FC est heureux d’annoncer la finalisation de son évolution actionnariale, conclue ce vendredi 29 novembre 2024 dans l’après-midi. — Paris FC (@ParisFC) November 29, 2024

« Cette étape que nous venons de franchir est un moment important dans la vie et dans l’histoire du Club. Avec l’arrivée d’Agache Sports et de Red Bull, le Paris FC se donne les moyens d’afficher des objectifs ambitieux. […] Je suis particulièrement fier de ce dénouement heureux et j’en profite pour remercier, outre la famille Arnault et Red Bull, tous ceux qui, il y a longtemps pour certains, plus récemment pour d’autres, ont contribué à la progression du Club : salariés et bénévoles, joueuses et joueurs, staffs techniques et médicaux, dirigeants et actionnaires, partenaires et bien entendu supporters de plus en plus nombreux à nous suivre. L’aventure continue. Elle sera belle », a t-il indiqué. Avec ce rachat finalisé, le PFC va pouvoir se concentrer sur la montée en Ligue 1.