PSG : Neymar parti, Pierre Ménès va pleurer et l’assume

Dans : PSG, Ligue 1.

Au départ très réticent à l’idée de voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain, Pierre Ménès voit bien la tournure que prennent les évènements.

Même si le FC Barcelone aura peut-être du mal à trouver les arguments financiers pour convaincre le PSG de lâcher son joueur, Neymar veut partir et il est bien souvent difficile de lutter contre les demandes d’une superstar d’être transféré. Le consultant de Canal+ voit tout de même difficilement la négociation se mettre en place, notamment parce que les joueurs cités dans l’échange ne sont pas forcément intéressés. Mais si cela devait se faire, ce serait une très mauvaise nouvelle pour le PSG et le niveau du championnat de France, et Pierre Ménès de répondre clairement à ceux qui l’accusent de tomber en dépression si jamais le Brésilien devait quitter Paris.

« Dembélé, Coutinho, et leur avis, quelqu’un leur demande ? On n’est pas en NBA là. Dembélé veut rester au Barça et Coutinho veut jouer avec Neymar. Si je vais pleurnicher au départ de Neymar ? Désolé d’aimer le foot. Regarde ses stats quand il joue. Le mec s’est fait deux fractures en deux ans. C’était pas pour aller au Carnaval », a expliqué le consultant vedette sur Twitter. Une manière de faire comprendre que malgré son passage raté à Paris, le talent de Neymar n’est pas discutable à ses yeux.