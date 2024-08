Arnau Tenas se fâche contre le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Médaillé d’or avec l’Espagne aux Jeux Olympiques, Arnau Tenas va bénéficier de quelques jours de vacances. A son retour, la question de son avenir va se poser, alors que le PSG a recruté Matvey Safonov à son poste.

Titulaire avec l’Espagne pour les Jeux Olympiques, Arnau Tenas a démarré sa finale de la pire des manières contre l’Equipe de France, samedi dans son stade au Parc des Princes. Fautif sur l’ouverture du score tricolore d’Enzo Millot, le gardien de 23 ans s’est bien rattrapé ensuite avec quelques beaux arrêts et une passe décisive en fin match pour sceller le sacre de la Roja. Après cette belle aventure olympique, Arnau Tenas va logiquement bénéficier de quelques jours de repos. Mais dès son retour, l’ancien gardien du FC Barcelone va vouloir régler la question de son avenir.

Dans son édition du jour, L’Equipe affirme qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour pour Arnau Tenas. La preuve, le Paris Saint-Germain a repoussé des offres en provenance de Liga mais aussi du RC Lens pour son joueur formé à la Masia. Ces refus du club de la capitale prouvent que Luis Enrique compte sur son gardien espagnol pour la saison à venir, malgré la présence au club de Gianluigi Donnarumma et le recrutement de Matvey Safonov pour 20 ME. Tout n’est cependant pas aussi simple car selon le compte insider PSG Inside Actu, Arnau Tenas n’a pas du tout l’intention de passer une saison en tant que numéro trois et verrait lui un départ d’un très bon oeil.

3e gardien du PSG, Arnau Tenas refuse le job

« Même si le joueur avait dit le contraire en juillet (…) Arnau Tenas n'acceptera pas le poste de 3eme gardien. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit prêté prochainement surtout que des clubs espagnols et allemands se sont déjà renseignés. Il ne sera pas satisfait de ne pas avoir suffisamment de temps de jeu » a prévenu le compte insider sur X. Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont donc prévenus, Arnau Tenas n’a aucunement l’intention de chauffer le banc durant toute la saison en regardant Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov jouer à sa place. Un prêt sans option d’achat pourrait alors être étudié en fin de mercato, en fonction des offres et des désirs du joueur.