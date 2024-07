Youcef Atal à l’OM, l’incroyable révélation ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Youcef Atal après Mason Greenwood ? Pablo Longoria a mis de côté cette piste, mais un personnage marseillais a tout tenté pour faire venir l'Algérien à l'OM malgré la polémique.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’est sérieusement emballé cette nuit, avec l’arrivée de Mason Greenwood en vue de sa signature à l’OM. Un dossier sensible car Pablo Longoria l’a mené de front avec une concurrence réelle en provenance d’Italie, mais aussi un gros refroidissement quand le maire de Marseille a pris position contre sa venue. Cela en raison du passé du jeune ailier anglais, qui a violenté celle qui est désormais son épouse, et dont les images du visage tuméfié et le témoignage vocal de son petit ami de l’époque sur des relations sexuelles forcées avaient choqué l’Angleterre. Malgré cette opposition politique, Pablo Longoria a décidé de saisir sa chance en mettant en avant le côté sportif et la possibilité d’offrir un joueur déroutant à son entraineur Roberto De Zerbi.

Le boss des supporters de l'OM prend son téléphone

Ce sera à priori le seul cas houleux de l’été, car la venue de Youcef Atal est pour le moment abandonnée. Concernant l’international algérien, une levée de boucliers avait aussi eu lieu car le joueur passé par Nice avait été condamné pour incitation à la haine après avoir relayé un message antisémite sur ses réseaux. Depuis, l’OGC Nice s’en était débarrassé mais son statut intéressait de près l’OM. Plusieurs politiciens avaient alors pris la parole pour souligner à Pablo Longoria que ce n’était vraiment pas une bonne idée. Mais cela n’avait pas empêché le président de l’OM de tenter le coup, avant de mettre ce dossier de côté et trouver d’autres cibles.

De son côté, Youcef Atal était plutôt partant pour rejoindre l’OM, surtout qu’il avait été rassuré par un personnage marseillais haut en couleurs, même si le procédé a de quoi surprendre. En effet, ce jeudi, L’Equipe révèle que Rachid Zeroual, président des South Winners, l’un des groupes les plus importants du Vélodrome, avait tout simplement appelé le latéral algérien pour lui assurer qu’il était le bienvenu à Marseille, et qu’il aurait un accueil digne de ce nom de la part des supporters. Une initiative qui a de quoi dérouter même si à Marseille, les supporters ont visiblement leur mot à dire au niveau du mercato, notamment pour rassurer certaines cibles si besoin est. A priori, ce ne sera pas utile d’aller plus loin car la piste Atal est oubliée.

Mais en cas de départ de Jonathan Clauss, et si Pablo Longoria ne trouve pas de remplaçant à la hauteur, rien ne dit que le dossier de l’ancien niçois, mis de côté mais pas totalement abandonné, ne reviendra pas au sommet de la pile.