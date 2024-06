Wilfred Ndidi est libre, l'OM fonce dessus

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Suite à sa saison 2023/2024 décevante, l'Olympique de Marseille va devoir frapper fort lors du mercato estival. Plusieurs joueurs sont pistés, à commencer par Wilfred Ndidi, qui a reçu une proposition de contrat.

Présent depuis janvier 2017 à Leicester, Wilfred Ndidi est l'un des joueurs les plus anciens de l'effectif. Cette saison, il a grandement contribué au retour des Foxes en Premier League. Mais le joueur de 27 ans arrive à la fin de son contrat en ce mois de juin. Si le club anglais souhaite le conserver, le milieu de terrain est très courtisé, notamment en Ligue 1. Lyon et l'OM sont intéressés par ses services. En Angleterre, c'est Everton, maintenu de justesse, qui voudrait le recruter. Wilfred Ndidi a une grosse cote sur le marché des transferts. Habituellement, il est présenté comme l'un des joueurs africains les plus chers. Mais à l'aube de la fin de son contrat avec Leicester, la bonne opportunité se présente aux clubs européens, dont Marseille, qui d'après le journaliste Marwan Belkacem, a fait une proposition de contrat.

L'OM a fait une offre à Ndidi, la concurrence est présente

En récupérant Wilfred Ndidi gratuitement, l'OM pourrait réaliser une excellente opération. Le Nigérian deviendrait aisément le nouveau leader du milieu de terrain du club de la cité phocéenne. En attendant l'arrivée du nouveau coach Roberto De Zerbi, Marseille tente de se constituer une équipe compétitive pour la saison prochaine, avec l'objectif de se qualifier en Coupe d'Europe, et même d'aller chercher la Ligue des Champions. C'est l'une des pistes les plus concrètes du duo Pablo Longoria et Mehdi Benatia. L'arrivée de Ndidi pourrait aussi précipiter le départ de Jordan Veretout au Qatar. Le dossier reste néanmoins compliqué car Everton et l'OL ont également formulé une offre à l'ancien joueur du Racing Club Genk. En Espagne, le Real Betis, qualifié en Europa Conference League, est aussi sur le coup.