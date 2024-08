Wahi à l'OM, un énorme problème apparaît

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM mise désormais sur Elye Wahi au mercato. Le Lensois doit succéder à Aubameyang en attaque. Si ce choix peut faire débat sur le plan sportif, c'est encore pire sur le plan moral. Le profil anti-marseillais de Wahi ne joue pas en sa faveur.

Le mercato peut-il faire oublier toutes les erreurs, notamment dans la rivalité PSG-OM ? Le club parisien a répondu positivement ces dernières années, en engageant des joueurs amoureux de l'OM. Ce fut le cas de Benjamin Stambouli en 2016 et de Lucas Hernandez en 2023. Pour ce dernier, les supporters parisiens ont râlé un court moment avant de lui laisser la possibilité de s'exprimer sur le terrain. L'OM sera t-il aussi tolérant avec Elye Wahi ? Le club olympien travaille activement pour conclure le transfert de l'attaquant lensois de 21 ans. Le jeune buteur fait figure de remplaçant idéal d'Aubameyang, parti en Arabie Saoudite.

Wahi réconcilié avec l'OM ?

Le dossier pourrait trouver une issue dans les prochaines heures. L'OM propose 20 millions d'euros au RC Lens et le joueur fait déjà savoir qu'il veut signer à Marseille. Une adhésion étonnante quand on sait que Wahi ne portait pas l'OM dans son cœur il y a peu. Une ancienne interview faite pour France Bleu Hérault à son époque montpelliéraine est ressortie sur les réseaux sociaux et elle ne traduit pas un grand amour pour le club phocéen.

Ça tombe bien nous non plus on te veux pas wahi pic.twitter.com/BiyRMH1Uo2 — loicforza OM 💙🤍💙🤍 (@PiedvacheL) August 6, 2024

« Le maillot que vous ne porterez jamais ? Marseille ! C’est une certitude », avait-il clamé à l'époque. Le scénario inverse se prépare pour Elye Wahi et cette volte-face irrite profondément de nombreux supporters marseillais. Ceux-ci enjoignent explicitement Pablo Longoria à renoncer au transfert du jeune homme. Mais, l'OM peut-il écouter ses fans alors que la saison approche vite et qu'aucun avant-centre n'a encore été signé ? Pas sûr.