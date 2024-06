Vente OM ‍: Vendredi 21 juin, la date parfaite ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les confirmations et les indices pleuvent selon ce spécialiste de la vente de l'OM. Et cette fin de semaine pourrait permettre au fameux feu d'artifice déclenché par l'Arabie Saoudite d'avoir enfin lieu.

A Marseille, la patience des supporters est mise à rude épreuve. Retrouver la Ligue des Champions est toujours aussi compliqué. Remporter des titres reste un doux rêve. Et même la nomination d’un nouvel entraineur est plus compliquée que prévue. Roberto De Zerbi devait arriver en urgence à l’OM ces derniers jours, mais malgré les messages rassurants, rien n’a été officialisé. L’attente devrait tout de même finir par toucher à sa fin, sachant que la reprise est fixée dans deux semaines. Et si, en plus de l’arrivée de l’entraîneur italien, un vrai feu d’artifice avait lieu, avec des avancées sur les droits TV, un dossier qui est lui aussi à l’arrêt complet, et surtout la fameuse officialisation de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite.

C’est la théorie avancée par Thibaud Vézirian, persuadé que les confirmations et les indices commencent à pleuvoir et que cette concentration d’évènements pour cette fin de semaine pourrait bien être décisive. « J’ai des certitudes et des confirmations, des ministères ou de la mairie, qu’une officialisation de la vente de l’OM doit arriver. Mais ce n’est pas moi qui gère. La LFP repousse son conseil d’administration à vendredi, l’OM repousse son entraineur, est-ce qu’ils attendent tous quelque chose pour cette fin de semaine ? On va voir ça. Voyons voir si on a le droit au bonheur, et si cette lassitude et cette impatience prennent fin. Il y a des choses ahurissantes. Longoria est lessivé et en bout de course, et on voit une refonte du club avec un directeur sportif comme Giovanni Rossi. Les jours qui viennent seront déterminants. Cela devrait se chambouler au niveau des droits, de la vente de l’OM. On est dans l’entonnoir, si ça ne tombe pas là, ce sera quand même une bizarrerie », a prévenu le journaliste sur sa chaine Twitch, lui qui semble de plus en plus persuadé de l’imminence de la vente de l’OM par Frank McCourt.

De Zerbi, première pierre du projet saoudien ?

En tout cas, ce n’est pas l’arrivée de Roberto De Zerbi qui va le freiner, puisque T.V assure que la venue d’un tel entraineur, presque sur-calibré pour un OM non européen, peut très bien correspondre aux ambitions des futurs propriétaires saoudiens. « Pour un nouveau coach d’un projet puissant avec des grosses possibilités, je crois que De Zerbi a ces capacités-là », a a souligné Vézirian, pour qui l’ancien coach de Brighton pourrait bien être la première pierre de l’édifice marseillais version Arabie saoudite. Le technicien italien a-t-il eu des garanties en ce sens pour venir à Marseille alors que le challenge n’est pas forcément le plus motivant à première vue ? Pour l’informateur numéro 1 de la vente OM, il est clair que cela ne peut être que la meilleure explication.