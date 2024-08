Valentin Carboni à l'OM, enfin une date ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Inter Milan n'avait toujours pas donné le feu vert pour permettre à l'OM de récupérer Valentin Carboni. C'est fait et il va arriver ce lundi à 15h pour une arrivée très attendue.

Annoncé comme bouclé depuis plusieurs jours, le prêt de Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille est toujours en très bonne voie, mais il manquait le dernier détail. Les médias italiens et les insiders français avaient annoncé son atterrissage en Provence pour ce samedi, et il n’en a rien été. Si les détails ont filtré pour son transfert et ne font désormais plus l’objet d’aucune négociation, il restait encore quelques éléments. Avant d’arriver à Marseille, l’Argentin devait encore prolonger son contrat, et il pouvait être amené à discuter de certains éléments avec l’Inter Milan, qui a décidé de ne rien laisser au hasard dans ce dossier.

Mais tout est désormais réglé et selon Foot Mercato, il faut s’attendre à une signature de Carboni à l’OM en ce début de semaine, car le joueur va prolonger à l'Inter et arriver à Marseille ce lundi à 15h00, quand tout sera réglé avec le club lombard. Ce sera au tour de Marseille de l’accueillir pour une saison sous la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 35 millions d’euros.

Un nouveau salaire pour Carboni, l'OM le prend en charge

🔜📝 Valentin #Carboni to #OlympiqueMarseille on loan (€1M) with option to buy (35M). #Inter will extend his contract until 2029 (1,5M/year) before giving the green light to #OM. Expected the signing within 48-72 hours. Inter will also have a buyback clause (40M). #transfers https://t.co/X8Jm9zBVOi — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2024

L’Inter Milan, qui va le prolonger avec un nouveau salaire rehaussé que l’OM va devoir prendre en charge (1,5 millions d’euros par an), souhaitait faire les choses dans l’ordre et attend aussi le retour de vacances du joueur sollicité avec l’Argentine pendant la Copa America. Des petits contre-temps qui empêchaient donc Roberto De Zerbi de compter sur l’une de ses futures recrues vedettes, et rendaient forcément compliquées ses éventuels débuts rapides sous le maillot olympien. Tout cela va désormais être réglé dans les prochaines 24 heures pour une signature très attendue sur le Vieux Port.