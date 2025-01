Un grand attaquant arrive, l’OM fait une annonce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après le départ d’Elye Wahi à Francfort, l’OM a plusieurs options. Frapper fort cet hiver en recrutant un nouveau buteur, ou attendre l’été prochain. Roberto De Zerbi a un avis très tranché sur la question.

Moins de six mois après son arrivée en provenance de Lens, Elye Wahi a déjà quitté l’Olympique de Marseille. L’international français ne s’est pas imposé dans la cité phocéenne et ses dirigeants ont accepté une offre de 26 millions d’euros hors bonus de l’Eintracht Francfort. L’ex-attaquant de Montpellier va tenter de se relancer en Allemagne, où de nombreux attaquants français ont brillé avant lui. La question est maintenant de savoir si l’OM va remplacer Elye Wahi lors de ce mercato hivernal. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont deux options : envoyer un message fort à la concurrence en signant un grand attaquant dès le mois de janvier, ou attendre l’été prochain en espérant que Neal Maupay, Jonathan Rowe et le jeune Robinio Vaz fassent l’affaire pour accrocher la Ligue des Champions.

« Si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera »

Interrogé à ce sujet, Roberto De Zerbi a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas entendre parler de la seconde option. L’entraîneur italien a même été plus loin, affirmant qu’un attaquant allait arriver à Marseille d’ici la fin du mercato. « Nous sommes l'OM. Il faut faire attention au bilan financier, mais si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera. Mehdi et Pablo le veulent, comme moi. Jusqu'ici, tout le monde a tenu ses promesses. S'il part, je m'attends à ce qu'il y ait un remplaçant fort » a d’abord expliqué l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo avant de poursuivre à ce sujet.

Le coup de folie, Mathys Tel appelle l’OM à l’aide https://t.co/FbrLS6oSPM — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2025

« Wahi, c'est un bon joueur, mais il arrivait un point où il fallait prendre des décisions avec courage. Il fallait se demander s'il était le joueur juste. Il sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça. Il m'a envoyé un très long message ce matin, ce que je pense de lui ne change pas. Mais on doit faire des choix » a expliqué Roberto De Zerbi pour justifier le départ d’Elye Wahi au mercato hivernal. Reste maintenant à voir quel sera l’attaquant qui posera ses valises à Marseille en ce mois de janvier. Les noms qui reviennent avec insistance sont ceux de Santiago Gimenez, Mathys Tel, Marcus Rashford ou encore Evan Ferguson. Plus surprenant, la piste Amine Gouiri est également creusée par le board olympien. Pas de quoi faire rêver les supporters de l'OM, qui s'attendent sans doute à une recrue d'un tout autre calibre après l'annonce de Roberto De Zerbi.