Renato Veiga à l'OM, même Chelsea est chaud ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est en train de griller tout le monde pour faire signer Renato Veiga, dont Chelsea ne veut finalement plus du tout. Ce polyvalent défenseur est en vente, et Pablo Longoria l'a compris depuis le début.

C’est la rumeur un peu folle de ces dernières heures, et elle prend du poids à chaque nouvelle information. L’intérêt de l’OM pour Renato Veiga n’a pas été le plus prompt cet hiver, puisque des formations comme le Borussia Dortmund et la Lazio Rome sont venues voir Chelsea pour négocier une arrivée en prêt du latéral gauche portugais. Mais Pablo Longoria a très bien senti le coup et est arrivé vers Chelsea avec une offre totalement différente. Pour faire venir le joueur révélé au FC Bâle et acheté 14 millions d’euros par les Blues l’été dernier, le président marseillais n’est pas arrivé avec une offre de prêt comme les autres prétendants. Et cela change tout pour la formation londonienne, qui a visiblement envie de se défaire du Portugais. Au départ, ce n’était pourtant pas le souhait de Chelsea, qui espérait le faire progresser en le prêtant ailleurs. Mais les Blues ont besoin d’argent et l’OM a donc pris les devants.

Une vente à tout prix pour Chelsea

#OMRCSA : 1 000 dernières places 🚨



Déjà 62 500 supporters attendus ce dimanche ! 🔥

Terminez votre week-end en beauté et venez soutenir les Olympiens dans cette nouvelle ascension ! 💪 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2025

Surtout que le joueur n’est pas satisfait de son positionnement, lui qui dépanne surtout au poste de latéral gauche, et se voit plus comme un défenseur central, voire comme une sentinelle comme il oeuvre avec les jeunes du Portugal. C’est ce que confirme le journaliste Cyril Olivès-Berthet dans un live pour La Minute OM, et qui nous apprend que Chelsea veut le vendre à tout prix. « Les dirigeants de Chelsea ont passé un message à l’agent de Renato Veiga pour signifier à tous les clubs intéressés par le joueur qu’aucun prêt ne sera accepté. Chelsea ne veut que du cash et demande de l’argent. Ils veulent vraiment dégraisser », a assuré le journaliste de L’Equipe, dans une révélation qui change tout et qui met brutalement Marseille en position de force. Pour le moment, aucune information sur un éventuel montant n’a filtré, mais le besoin d’argent de Chelsea semble beaucoup plus important que prévu, et pourrait faire les affaires de l’OM pour réaliser un nouveau coup prometteur.