Rami harcèle Pogba pour le bien de l'OM

Déchainé sur son émission, Adil Rami a rebondi sur la rumeur envoyant Paul Pogba à l'OM en interpellant directement le milieu de terrain libéré par la Juventus récemment.

Si pour faire venir Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille avait travaillé en silence pour conclure le dossier seulement quelques jours après la divulgation de l’information, ce ne sera pas la même musique pour Paul Pogba. Depuis que la fin avancée de sa suspension pour dopage a été annoncée, l’intérêt de l’OM a été dévoilé. Cela semblait au départ farfelu, mais la présence de Mehdi Benatia, qui connait bien le joueur en raison de leur passage commun à la Juventus, a confirmé la tendance. Plusieurs informateurs ont fait savoir que Marseille comptait bien tenter le coup pour récupérer le joueur français au printemps. Et récemment, c’est l’entourage de la Pioche qui a confirmé que Paul Pogba était bien désireux de retrouver le plus haut niveau, c’est à dire une ligue européenne et non pas un championnat plus exotique.

De quoi faire sursauter Adil Rami en direct sur Twitch. L’ancien défenseur des Bleus, qui a été champion du monde avec Pogba, a immédiatement dégainé son téléphone pour inciter le milieu de terrain à rejoindre l’OM dans les prochaines semaines. Le but est non seulement de renforcer l’équipe, mais aussi de donner du caractère à cette formation de Roberto De Zerbi qui se laisse trop souvent marcher sur les pieds, notamment au Vélodrome. « Pogba! El grande jugador! Comment ça va mon frérot? Les rumeurs disent que tu vas te diriger vers l'Olympique de Marseille. Si c'est vrai, je suis très content, cette équipe a besoin d'un petit peu plus de caractère », a dicté Adil Rami, en message vocal à Paul Pogba.

Le message est en tout cas passé, aucun doute là-dessus. Et le natif de Lagny, en région parisienne, ne serait pas le premier à rejoindre l’ennemi marseillais pour aider l’OM à franchir un cap et se concocter, du moins sur le papier, une petite « Dream Team ».