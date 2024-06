OM ‍: Une affaire parfaite à 6 ME, De Zerbi valide

Dans : OM.

Roberto De Zerbi sera bien intronisé comme nouvel entraineur de l'OM. L'Italien a déjà quelques idées en tête pour venir renforcer l'effectif phocéen.

L'OM va changer d'ère dans les prochains jours avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien ne manquera pas de travail. Très ambitieux, à la fois dans les résultats et le jeu demandé, De Zerbi a déjà une idée en tête de l'équipe qu'il veut avoir à disposition. Il s'agira pour lui de créer un vrai collectif avec les forces en présences mais aussi des ajouts bien sentis. Et le Transalpin n'hésitera pas à faire des coups. Et tant mieux pour l'Olympique de Marseille s'ils ne sont pas très onéreux...

Roberto De Zerbi aux bons souvenirs de Sassuolo

Selon les informations de Jeunes Footeux, Roberto De Zerbi ne dirait pas non à un retour à l'OM de Maxime Lopez, qu'il a connu sous les couleurs de Sassuolo. Reste à savoir si le joueur serait motivé mais également la direction phocéenne, avec laquelle les relations ne sont pas les meilleures. Autre joueur à plaire à Roberto De Zerbi : Lukas Haraslin. L'ailier gauche slovaque de 28 ans, actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024, est estimé à environ 6 millions d'euros par le Sparta Prague. Il pourrait être une belle opportunité de marché. La saison passée avec le club de la capitale tchèque, Haraslin avait planté 12 buts et délivré 5 passes décisives en 27 matchs de championnat. En Ligue Europa, il avait aussi trouvé le chemin des filets à 4 reprises. Sa science du jeu et sa mentalité pourraient apporter un plus au nouvel OM voulu par De Zerbi. A noter qu'à l'instar de Maxime Lopez, Haraslin avait connu l'Italien lors de son passage à Sassuolo. Nul doute que les négociations pourraient donc s'accélérer en cas d'accord entre clubs.