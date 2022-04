La Provence crache sur les joueurs du PSG

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le journal local marseillais La Provence n'a pas apprécié ce qu'il s'est passé après le match PSG-OM de dimanche dernier.

Le PSG a fait l’essentiel contre l’OM en s’imposant sans briller sur le score de 2-1. De quoi quasiment assurer le 10e titre de l’histoire du club parisien, ce qui n’est pas rien, et d’éviter l’humiliation de terminer cette saison 2021-2022 sur une très mauvaise note. Tout autre résultat qu’une victoire aurait encore plus crispé un Paris SG qui est logiquement en roue libre depuis la déception de la Ligue des Champions. En attendant un été qui s’annonce mouvementé, c’est la prime aux affaires courantes et même le Classique contre l’OM n’a pas fait se lever les foules. Les supporters n’ont pas soutenu leur équipe, et les joueurs n’ont pas fait preuve d’une joie débordante au moment de remporter ce match. Ni même après. C’est ce qu’a tenu à souligner La Provence, qui deux jours après le match, ne cache pas que l’attitude des joueurs parisiens est choquante à ses yeux. En effet, désireux de recueillir des réactions après la rencontre, le journaliste Alexandre Jacquin n’a vu passer aucun joueur du PSG et a pris la parole dans son journal pour faire savoir que ce comportement était assez honteux, surtout après une victoire dans le choc du championnat.

Aucun respect de la part du PSG

Pablo Longoria et les Olympiens étaient remontés après la défaite (2-1) à Paris dimanche. Objet de leur courroux : le penalty litigieux accordé par François Letexier à leur adversaire #PSGOM #TeamOM https://t.co/JWC77r5m5r — La Provence OM (@OMLaProvence) April 19, 2022

Ainsi, en parlant d’Amine Harit, le tacle est parti tout seul. « Seul joueur olympien à passer en zone mixte (et même seul joueur tout court puisque le PSG n’a absolument aucun respect pour ses suiveurs et n’a encore envoyé personne face aux journalistes malgré sa victoire) », a glissé La Provence en évoquant le cas du milieu de terrain de l’OM, qui a en effet été le seul à s’exprimer devant les micros autres que ceux d’Amazon Prime, où chaque club à l’obligation contractuelle d’y envoyer un représentant. Désormais, les passages d’après-match auprès des radios ou de la presse écrite sont de plus en plus rares, et le PSG a depuis longtemps décidé de zapper ce rendez-vous qui n’intéresse plus vraiment les joueur, et donne parfois quelques gouttes de sueurs au service communication si une question embarrassante venait à être posée après le match. Le problème est donc réglé depuis bien longtemps au Paris SG, même si cela déplait… jusqu’à Marseille.