OM ‍: Mason Greenwood s'envole pour Marseille

Le dossier Mason Greenwood s'est subitement accéléré après que le père du joueur anglais a annoncé à Pablo Longoria qu'il donnait son feu vert pour signer à l'Olympique de Marseille. La presse anglaise affirme que l'attaquant arrive ce mercredi à l'OM.

Le maire de Marseille n'y aura rien changé, le club phocéen a bien finalisé un accord avec Manchester United et Mason Greenwood afin que ce dernier s'engage avec l'Olympique de Marseille. Même si la polémique fait toujours rage au sein même des supporters de l'OM concernant la venue de celui qui avait sauvagement agressé sa femme, l'attaquant de 22 ans portera le maillot marseillais la saison prochaine en Ligue 1. De nombreuses sources révèlent que celui qui était considéré comme l'un des grands espoirs anglais va signer pour 30 millions d'euros et un très important pourcentage en faveur des Red Devils lors d'une possible revente. A titre personnel, Mason Greenwood touchera un salaire autour de 2,5 millions d'euros par saison à l'OM. Mais la grande nouvelle du jour est que le joueur est attendu ce mercredi à Marseille.

