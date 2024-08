OM ‍: Marseille en danger dans le dossier Adli

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A l’affût d’une bonne opportunité en fin de mercato, l’OM a coché le nom de Yacine Adli, qui pourrait débarquer à Marseille si Harit ou Ounahi venait à partir. Mais dans ce dossier, Pablo Longoria est confronté à une rude concurrence italienne.

En conférence de presse vendredi soir avant la réception du Stade de Reims, Roberto De Zerbi a fait part de sa satisfaction devant le mercato réalisé par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Les signatures de Wahi, Greenwood, Hojbjerg ou encore Carboni ont ravi le technicien italien, qui s’attend encore à quelques surprises dans les ultimes jours de la fin du mercato. Dans la dernière semaine, le secteur du milieu de terrain pourrait encore évoluer, en fonction des potentiels départs d’Amine Harit et d’Azzedine Ounahi, deux joueurs qui ne seront pas retenus en cas de belle proposition. Pour compenser le départ d’un des deux internationaux marocains, le nom de Yacine Adli a été coché.

L’ancien joueur du PSG, en manque de temps de jeu à l’AC Milan, a un profil fortement apprécié par Roberto De Zerbi, mais le joueur de 23 ans attire d’autres écuries. A en croire les informations de Tutto Mercato Web, l’OM est confronté à une rude concurrence italienne dans le dossier de l’ancien milieu offensif des Girondins de Bordeaux. Le média transalpin rapporte que la Fiorentina est venu aux renseignements au cours des dernières heures auprès de l’état-major milanais pour un potentiel transfert de Yacine Adli.

La Fiorentina en approche pour Adli

Après avoir vendu Nico Gonzalez à la Juventus Turin, la Viola cherche à recruter un milieu de terrain d’ici la fin du mercato et apprécie grandement Yacine Adli. Reste maintenant à voir si la « Fio » sera en mesure de combler les exigences de l’AC Milan, qui réclame 15 ME pour son joueur, mais qui n’est pas fermé à un prêt avec option d’achat… à condition que celle-ci soit obligatoire. Pour l’Olympique de Marseille, rien de neuf puisque le club phocéen est dans une position d’attente. Après la venue de Jonathan Rowe en provenance de Norwich, l’OM attend un départ pour recruter un nouveau joueur. La Fiorentina a donc les cartes en mains pour boucler le dossier plus vite que Marseille si le club italien le désire