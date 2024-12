OM ‍: Lilian Brassier humilié par Roberto De Zerbi

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi sait manier le bâton et la carotte avec ses joueurs. Il y a toutefois un joueur clairement pris en grippe par l'entraineur italien de l'OM.

Il n’y a pas de pitié qui soit pour Roberto De Zerbi, quand les choses ne vont pas comme il veut. L’entraineur italien est réputé pour sa grande exigence tactique, mais aussi ses relations qui peuvent aller du tout au rien en quelques instants avec ses joueurs. Néanmoins, certains ne donnent pas satisfaction à l’OM, et l’ancien coach de Sassuolo le fait savoir de plusieurs façons possibles. Lilian Brassier l’a bien compris, lui qui malgré son étiquette de recrue défensive dénichée à Brest après une saison solide en Ligue 1, a perdu sa place de titulaire, et même dans le groupe de l’OM lors de quelques matchs. Il faut dire que RDZ n’est pas satisfait de lui, et lui reproche de ne pas comprendre ce qu’il veut, ce qui est très embêtant pour un défenseur central.

La sortie qui tue de De Zerbi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Ce samedi, L’Equipe raconte ainsi un épisode qui a marqué le joueur et aussi tout le groupe lors d’un entrainement pendant la trêve internationale. Pour faire le nombre, De Zerbi avait fait appel à quelques jeunes du club afin de rendre la séance plus complète. Lilian Brassier en avait pris pour son grade. « Tu le vois lui ? Il est avec nous depuis trois jours et il comprend mieux mes consignes que toi qui es avec moi depuis trois mois », avait lancé le technicien italien. Le quotidien sportif l’avoue, le défenseur central de l’OM n’a vraiment pas aimé cette attaque. L’ancien brestois a encore quelques mois pour inverser la tendance, sachant que Pablo Longoria aura beaucoup de mal à le vendre cet hiver alors que sa valeur a baissé et qu’il doit encore lever l’option d’achat obligatoire de son prêt. Une chose est certaine, Lillian Brassier se souviendra de sa première saison à l’OM, où il a été bousculé comme rarement, lui qui marchait sur l’eau avec Brest l’an passé.