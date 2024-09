OM ‍: Le titre, le PSG, Longoria stoppe tout ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Le président de l’Olympique de Marseille s’est montré très actif sur le marché des transferts avec une cascade d’arrivées ainsi que plusieurs départs pour alléger la masse salariale. Il incite cependant les supporters à se montrer patients avec l’équipe.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille permet au club phocéen d’être ambitieux, après une saison dernière ratée terminée à la huitième place. Outre l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, plusieurs joueurs d’envergure comme Greenwood et Höjbjerg ont rejoint la Canebière. Les supporters marseillais se remettent à rêver, eux qui espèrent gagner un titre majeur depuis 2012 et même battre le PSG privé de Kylian Mbappé. Dans une interview relayée par l'Équipe ces dernières heures, le président de l’OM, Pablo Longoria, a toutefois tenu à calmer le jeu, estimant qu’il faudra du temps aux Olympiens avant d’être compétitifs. Le dirigeant espagnol a évoqué un projet sur plusieurs années, avec une quinzaine de joueurs à l’heure actuelle qui ont encore trois ans de contrat minimum avec l’OM, parmi lesquels Mason Greenwood, qui réalise un début de saison tonitruant, ou encore Elye Wahi, qui va devoir se mettre le Vélodrome dans la poche après les sifflets qui ont marqué sa première sortie à domicile contre Reims.

Longoria évoque un projet de trois ans pour l’OM

Pablo Longoria n’a pas caché son ambition après ce début de saison réussi, mais il faudra également prendre son mal en patience : «Notre objectif est de construire un projet sur trois ans. C'est notre premier objectif. Deuxièmement, nous sommes très heureux de notre début de saison. Notre but est de participer à la Ligue des champions et d'améliorer notre niveau. Ensuite, nous verrons ce que la compétition nous réserve. Nous devons être ambitieux. Nous devons, pour nos supporters, être ambitieux, mais en même temps, nous devons être réalistes. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas être compétitifs. Je demande un peu de patience, car il s'agit d'un projet sur trois ans et nous voulons nous améliorer chaque jour, chaque semaine, et à chaque match», a-t-il détaillé. L’OM de Roberto De Zerbi a désormais un premier test à jouer face à Nice dans un match qui verra tout un club fêter son 125ème anniversaire. Une saison qui semble ainsi idéale pour aller chercher un premier trophée depuis plus de dix ans.

Demander de la patience aux supporters marseillais est toutefois un jeu risqué. Car cela fait plus de 10 ans que l'OM n'a rien gagné, et les différents projets sur trois ou cinq ans lancés récemment ont rarement tenu le cap promis.