OM ‍: De Zerbi menace de claquer la porte

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Première crise sérieuse de l'OM cette saison, avec la défaite 3-1 à domicile face à Auxerre, et surtout les propos très remontés de Roberto De Zerbi après le match.

Entraineur de renom recruté cet été pour aider l’Olympique de Marseille à franchir un cap, Roberto De Zerbi est en train de pédaler dans la semoule avec les résultats négatifs qui s’enchaînent au Vélodrome. Perdre contre le PSG sur le score de 3-0 a déjà été difficile à encaisser, mais les Parisiens sont au-dessus de tout le monde en France. En revanche, les points perdus se multiplient et cela a continué ce vendredi soir face à Auxerre. Les Olympiens se sont retrouvés menés 3-0 à la mi-temps, entre bourde défensive et pertes de balle à profusion. La défaite 3-1 remet clairement l’OM dans le rang, et pourrait même sortir la formation provençale du podium en fonction des résultats du reste du week-end.

Mais c’est surtout l’impuissance marseillaise à se montrer supérieure aux autres formations de l’élite qui inquiète légitimement, alors que l’occasion était belle de consolider la deuxième place. Forcément touché par ce mauvais résultat, Roberto De Zerbi a eu des mots très forts en conférence de presse, expliquant qu’il avait reconnu à ses dirigeants qu’il était prêt à partir si c’était lui le problème au club. « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c'est clair. Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j'avais envie de vivre l'expérience. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Je n'ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la réalité en face. C'est ce que je dois faire », a livré l’entraineur italien, qui a beaucoup surpris avec cette prise de parole alors que personne n’a réclamé son départ dans les tribunes, même si les sifflets ont logiquement sanctionné cette mauvaise performance de l’OM.