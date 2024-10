OM ‍: Carboni opéré sur les conseils de Messi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés pendant la trêve internationale avec l’Argentine, Valentin Carboni, le milieu offensif de l’OM, va se faire opérer à Barcelone sur les conseils de Lionel Messi.

Sa saison n’a jamais réellement commencé et elle est déjà finie. Valentin Carboni, titulaire à une seule reprise avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1, a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la trêve internationale avec l’Argentine. Un coup dur pour Roberto De Zerbi, qui espérait une montée en puissance du joueur prêté par l’Inter Milan au fur et à mesure des semaines. La saison de Carboni est déjà fichue, et le joueur va maintenant devoir se faire opérer. A en croire les informations de la presse italienne, le vainqueur de la Copa America 2024 a décidé de suivre les conseils de Lionel Messi et va se faire opérer à Barcelone par un chirurgien ayant déjà soigné La Pulga à de multiples reprises.

Valentin Carboni va se faire opérer à Barcelone

Une fois opéré, si tout se passe comme prévu, Valentin Carboni sera éloigné des terrains entre six et huit mois, la durée normale pour ce type de blessure. Sachant que le joueur est prêté avec option d’achat par l’Inter à Marseille, les deux clubs vont maintenant devoir s’asseoir à la table des négociations pour savoir ce qu’il va advenir du joueur. Pablo Longoria pourrait demander à casser le prêt de Carboni afin d’économiser son salaire, ce qui signifierait que l’OM renonce à son achat en fin de saison, alors que son option d’achat est conséquente (environ 35 millions d'euros). L’Inter pourrait de son côté refuser de casser le prêt afin que la prise en charge du salaire du joueur, blessé, reste à 100% pour Marseille.