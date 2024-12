OM ‍: Benatia est en boucle, il en rajoute une couche sur l'arbitrage

Dans : OM.

Par Alexis Rose

S’estimant lésé par l’arbitrage lors de son match nul face à Lille samedi (1-1), l’Olympique de Marseille peut compter sur son soldat Mehdi Benatia pour monter au front et faire entendre sa voix, même sur les réseaux sociaux.

Déjà suspendu trois matchs après avoir vivement critiqué l’arbitrage en septembre dernier, en marge de l’Olympico remporté par son OM à Lyon (3-2), Mehdi Benatia n’a semble-t-il pas retenu la leçon. S’il a gardé sa langue dans sa poche lors de l’après-match entre Marseille et Lille samedi, le futur directeur sportif marseillais n’a pas hésité à envoyer quelques piques sur les réseaux sociaux. Il faut dire que même si le score de parité entre Marseille et Lille était logique au Vélodrome, Willy Delajod n’a pas vraiment pris des décisions en faveur de l’OM sur la fin du match. Déjà en ne sifflant pas penalty pour une faute sur Hojbjerg dans la surface, mais aussi en validant l’égalisation de Diakité malgré un bloc sur Balerdi en début d’action… Des décisions qui ont rendu fous tous les Phocéens samedi soir, que ce soit les joueurs, les supporters, Roberto De Zerbi ou Mehdi Benatia donc.

Mehdi Benatia critique l’arbitrage sur les réseaux sociaux

Sur le but de Lille, Diakite se retrouve tout seul pour marquer tranquillement de la tête… mais comment se retrouve-y-il seul ???



Bah parce que le joueur qui était au marquage sur lui (Balerdi 🇦🇷) subit un énorme bloc au début de l’action..



Mais but validé hein 🤡



🎥… pic.twitter.com/fVUcNDrTDe — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) December 14, 2024

Sur le réseau social X, l’ancien joueur du Bayern Munich a montré son désaccord en relayant plusieurs messages de supporters, notamment en retweetant un post du compte BeOM sur lequel on voit bien la faute de Meunier sur Balerdi lors de l’égalisation lilloise. Benatia a également commenté une autre publication avec des émoticônes, histoire de ne pas laisser sous silence cette soirée marquée par des faits d’arbitrage importants, jusqu’à l’expulsion de Pol Lirola dans le temps additionnel pour un tacle trop virulent… Si Willy Delajod se souviendra longtemps de son OM-LOSC, avec une sortie sous protection et avec une grosse bronca, Benatia va continuer de lutter pour que son équipe soit arbitrée de la meilleure façon possible pour continuer à croire au titre en L1.