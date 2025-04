L'OM a trouvé son futur numéro 10 en Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après la saison quasiment blanche réalisée par Amine Harit, les dirigeants de l’OM sont à la recherche d’un meneur de jeu pour la saison prochaine. Ils ont flashé sur un joueur évoluant en Ligue 1.

Poussé vers la sortie lors du mercato l’été dernier, Amine Harit avait refusé un pont d’or du Zénith Saint-Pétersbourg, qui était pourtant prêt à augmenter son salaire pour le convaincre de quitter l’OM. L’international marocain souhaitait rester en Provence et avait réalisé un excellent début de saison sous les couleurs olympiennes, s’imposant comme le n°10 titulaire dans le 4-2-3-1 instauré en juillet et en août par Roberto De Zerbi. L’international marocain a toutefois disparu de la circulation en novembre, avec un carton rouge reçu face au PSG puis une longue blessure.

Cet été encore, l’Olympique de Marseille tentera de faire partir l’ancien joueur de Schalke 04 et selon Foot Marseillais, son successeur potentiel a déjà été identifié par le board olympien. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont un faible pour Himad Abdelli, 27 matchs de Ligue 1 au compteur avec Angers cette saison pour 6 buts et 1 passe décisive. L’international algérien de 25 ans avait déjà été cité comme un joueur ciblé par l’OM lors du mois de janvier mais le club phocéen n’avait finalement pas décidé de recruter à ce poste, se contentant de faire venir Gouiri, Dedic, Luiz Felipe et Bennacer.

Abdelli à l'OM... si Harit part ?

L’été prochain, la donne pourrait être différente d’autant que le SCO pourrait se montrer raisonnable avec un joueur dont le contrat expire dans un an. Il se murmure que pour 6 millions d’euros, l’Olympique de Marseille pourrait rafler la mise. Une bonne opportunité à saisir pour les dirigeants olympiens, qui souhaitent toutefois se débarrasser d’Amine Harit avant de régler le dossier Himad Abdelli afin de ne pas empiler les joueurs au profil similaire dans l’effectif. Reste que le Marocain, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027 et qui a fait son grand retour sur les terrains ce samedi à Monaco, ne sera pas facile à convaincre de faire ses valises.