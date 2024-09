Nouvelle mise à pied, l'OM va virer Mbemba ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En conflit avec l’Olympique de Marseille, qui a tenté de le pousser vers la sortie cet été, Chancel Mbemba s’est encore fait remarquer. Le défenseur central a refusé deux convocations du staff médical pour des examens. Agacé, le club phocéen lui a adressé une nouvelle mise à pied, la deuxième cet été, qui pourrait cette fois aboutir à un licenciement.

Cette fois, ça sent vraiment la fin de l’histoire entre Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille. Poussé vers la sortie cet été, le défenseur central de 30 ans n’a rien fait pour faciliter les plans de ses supérieurs. L’indésirable n’a finalement pas bougé malgré les tensions en interne. Nouvelle illustration cette semaine lorsque l’international congolais, de retour de sélection, a reçu deux convocations du staff médical pour des examens sur son genou gauche. Des invitations tout simplement ignorées par Chancel Mbemba.

Mbemba ignore le staff médical

Il faut dire que l’ancien joueur du FC Porto n’entretient pas d’excellentes relations avec les médecins de l’Olympique de Marseille. Suite à une contusion à ce même genou en mars dernier, le Marseillais, victime de douleurs et de pincements, aurait dû subir une opération selon les conseils du staff médical. Mais Chancel Mbemba s’est toujours estimé apte et n’a pas jugé nécessaire de subir cette arthroscopie. Ce contexte explique sans doute son refus cette semaine.

Après s'être soustrait à deux rendez-vous médicaux, à son retour de sélection avec la RD Congo, le défenseur de l'OM Chancel Mbemba va être convoqué pour un entretien préalable à une sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement. https://t.co/3whNo6KfIa pic.twitter.com/yqg3n8NucX — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 14, 2024

Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié. La direction olympienne a en effet envoyé un courrier à ses agents pour lui annoncer sa mise à pied avant un entretien et une sanction, révèle L'Equipe. On peut imaginer un possible licenciement dans la mesure où Chancel Mbemba, impliqué dans une altercation verbale avec le dirigeant Ali Zarrak, avait déjà été mis à pied une première fois cet été. Ce nouvel incident pourrait donc marquer la fin de son aventure chez le pensionnaire du Vélodrome.