L'OM s'excuse auprès de Cristiano Ronaldo

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

En 2009, le défenseur de l’OM, Souleymane Diawara, avait taclé Cristiano Ronaldo, l'éloignant des terrains pendant plusieurs mois. L'affaire n'en est pas restée là.

C’est un tacle qui a marqué les esprits et qui est resté dans les mémoires. Lors de la phase de poules de la Ligue des champions 2009/2010, l’Olympique de Marseille s’était incliné à Bernabéu contre le grand Real Madrid. Durant ce match, Souleymane Diawara, alors défenseur central de l’OM, avait été l’auteur d’une intervention rugueuse sur Cristiano Ronaldo dans la surface. L’arbitre avait sifflé penalty et brandi un carton rouge à l’encontre du Sénégalais. Une décision qui, quinze ans après, fait toujours débat, car le joueur prend également le ballon sur l’action. Toutefois, ce tacle n’est pas resté sans conséquence puisque CR7 avait été ensuite éloigné des terrains pendant trois mois pour sa première saison au Real Madrid après avoir crevé l’écran à Manchester United. Le principal intéressé avait alors donné sa version des faits il y a quelques années.

Diawara et l’OM se sont excusés auprès de CR7 et du Real

Souleymane Diawara était revenu sur cet événement : « On peut dire ce qu’on veut, c’est un monstre. Tu ne peux pas l’arrêter. Il n’a pas le droit de jouer au football, c’est de la triche d’avoir un joueur comme ça. Il m’a choqué ? De fou. Je n’y arrivais pas. Je n’avais aucune solution, je n’avais rien contre ce mec-là. Il m’a fatigué du début à la fin. En plus , je le blesse ? Oui, c’est vrai que je suis arrivé fort. Je n’avais pas l’intention de le blesser. Faire mal, mais pas blesser. Malheureusement, il a été blessé pendant 2-3 mois. Après, on avait envoyé un mail d’excuses avec l’OM. Le Real avait répondu», a-t-il révélé. Le futur quintuple Ballon d’Or est finalement revenu encore plus fort de sa première blessure chez les Merengue et il a fini par battre de nombreux records sous la tunique madrilène avant son départ pour la Juventus en 2018.