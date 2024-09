L'OM s'est fait plaisir, Amine Harit savoure

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a remporté son premier match de la saison à domicile, et le moment était bien choisi puisque le club fêtait ses 125 ans d’existence. Mais ce sont surtout les trois points et le fait de réaliser une solide victoire face à un prétendant à l’Europe qui peut satisfaire les Marseillais. C’est d’ailleurs le sentiment qui prévalait du côté d’Amine Harit après le succès 2-0 face à Nice.

⏱ 90’ | #OMOGCN 2️⃣-0️⃣

𝑳𝑬𝑺 𝟑 𝑷𝑶𝑰𝑵𝑻𝑺 !! ✅



Nos Olympiens remportent le derby face aux Aiglons au terme d’une prestation aboutie ! 🦾🔵⚪️ pic.twitter.com/LrtXXfZ33Z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 14, 2024

« On était frustrés du match contre Reims, mais ce soir tout était réuni et il fallait faire un grand match face à ce magnifique public uni. En première mi-temps, ils ont laissé peu d'espaces, ils étaient bien resserrés. On a su être patients pour les piquer. C’est la marque des grandes équipes. Il fallait marquer quand cela allait faire mal et c’est ce que l’on a fait. C’est mérité. Ils ont bien étudié notre jeu, mais on sait ce qu’on doit faire pour la suite », a livré le milieu de terrain marocain sur BeIN Sports. Une victoire solide qui met l’OM sur le podium au minimum à l’issue de cette 4e journée.