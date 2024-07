L'OM contre la mairie, Longoria est fou de rage

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM donne tout pour finaliser le transfert de Mason Greenwood. Malgré ses problèmes judiciaires et sa réputation sulfureuse, l'ailier anglais est vraiment souhaité par la direction phocéenne.

Droit au but pour l'OM malgré l'opinion publique ou l'avis des hommes politiques locaux. Le club phocéen tente un pari au mercato en misant sur Mason Greenwood, jeune ailier anglais de Manchester United. Talentueux comme il l'a prouvé chez les Red Devils et à Getafe la saison dernière, Greenwood est un personnage controversé hors des terrains. Il a été accusé de violences conjugales et même de viol par sa compagne. Si cette dernière est finalement restée en couple avec lui, cela a clairement terni son image. Manchester United ne veut plus de lui et certains marseillais sont gênés par sa possible arrivée sur la Canebière.

L'OM veut Greenwood à tout prix !

Le maire de Marseille Benoît Payan a laissé entendre que l'OM serait « couvert par la honte » en accueillant Mason Greenwood. Un coup de pression inefficace pour la direction olympienne. Celle-ci travaille toujours sur ce dossier malgré les critiques, voulant mettre 30 millions d'euros sur le joueur. Le transfert de Mason Greenwood est une priorité pour l'OM comme le confirme le compte X La Minute OM. Si l'Anglais ne venait finalement pas, ce serait une terrible désillusion.

Si Mason Greenwood ne signe pas à l’OM à cause des polémiques, le club l’aura vraiment mauvaise. Ils ont travaillé d’arrache-pied pour avoir un accord avec le joueur, De Zerbi fait tout son possible pour le convaincre de venir. On en sera plus d’ici la semaine prochaine. — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 12, 2024

« Si Mason Greenwood ne signe pas à l’OM à cause des polémiques, le club l’aura vraiment mauvaise. Ils ont travaillé d’arrache-pied pour avoir un accord avec le joueur, De Zerbi fait tout son possible pour le convaincre de venir. On en sera plus d’ici la semaine prochaine », écrit le compte d'informations lié à l'OM. Une fracture est en train de se créer entre la municipalité marseillaise et son club emblématique. Connaissant l'amour des Phocéens pour l'OM, Mason Greenwood pourrait vite causer une vraie crise politique sur la Canebière.