L'OM a gâché sa carrière mais il adore le club

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Français très prometteur de Bundesliga, Michael Cuisance s'est perdu au fur et à mesure des changements de clubs. Sa carrière a peut-être tourné négativement du côté de l'OM lors de la saison 2020-2021. Mais, le milieu ne regrette pas ce transfert.

Passer du Bayern champion d'Europe à la lanterne rouge de deuxième division allemande Osnabruck en 4 ans, ça pique. C'est pourtant la trajectoire de carrière connue par Michael Cuisance. Le milieu français était annoncé très prometteur après des débuts réussis en Allemagne. Recruté par le Bayern Munich en 2019, il ne s'y sera jamais imposé. Depuis, il enchaîne un club par saison et il est même passé par la France en 2020-2021. L'OM obtenait alors son prêt au Bayern Munich, pensant faire de l'Alsacien un renfort sur le long terme. Cela ne sera jamais le cas finalement.

Cuisance rêvait de Leeds mais il ne regrette pas l'OM

Cuisance n'est resté qu'une saison à Marseille avant de poursuivre son tour d'Europe en Italie, à Venise puis à la Sampdoria. Désormais à Osnabruck en prêt de Venise, le milieu français a confié ses frustrations au quotidien Ouest-France. Il est notamment revenu sur son transfert à l'OM. Un moment crucial de sa carrière car il aurait préféré rejoindre le Leeds de Marcelo Bielsa. Néanmoins, s'il a perdu au change en terme de projet sportif, il avoue y avoir gagné en termes de sensations fortes.

Ready for the next step 🫡 pic.twitter.com/ezIVVhqpoY — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) June 18, 2024

« C’est magnifique de jouer à Marseille, l’un des plus grands clubs de France. Mais peut-être que j’ai pris une décision trop prématurée en allant là-bas. Il y a un contexte : à la base, je devais aller à Leeds, entraîné par Marcelo Bielsa. Pour moi, c’était le top projet. On avait fait la visite médicale, tout était bon, mais il se dit que ça aurait bloqué pour raisons médicales… (il prend un air dubitatif) Bref, j’ai super mal vécu ce moment-là. Dans la foulée, Pablo Longoria appelle mon agent, et tout s’enchaîne, à tel point qu’on vole directement de l’Angleterre à Marseille », a t-il avoué avant de décrire sa saison marseillaise.

« Je ne peux pas regretter d’avoir joué pour l’OM. Là-bas, quand tu gagnes, c’est magnifique. Mais quand les résultats sont moins bons, tu te dis qu’il peut tout se passer… C’est tout ou rien, et dans un sens, c’est ça qui est beau. Mais pour moi, joueur prêté, ce n’était pas une saison simple. On change trois fois de coach, alors qu’André Villas-Boas avait poussé pour que je vienne. Quand il part, tout est remis à zéro et le coach qui arrive en fin de saison (Jorge Sampaoli), ne se projette pas avec les joueurs en prêt », a t-il indiqué dépité. Bien dommage pour un joueur qui s'était montré précieux et sérieux sous les couleurs phocéennes à l'époque.