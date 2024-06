L'OM adore ce crack canadien, De Zerbi a validé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va changer d'ère cet été avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien n'hésitera pas à recruter en Angleterre, un pays qu'il connait bien après être passé par Brighton.

Roberto De Zerbi arrivera dans les prochaines heures à Marseille. L'Italien ne veut pas perdre de temps concernant son recrutement. L'idée est d'avoir l'essentiel de son groupe à disposition lors de la reprise. L'OM a beaucoup déçu la saison passée et les exigences seront élevées. De Zerbi a déjà des idées en tête concernant les joueurs qu'il veut à Marseille. Ancien entraîneur de Brighton, il a des vues logiques sur des éléments évoluant en Angleterre. Une piste mène d'ailleurs l'Olympique de Marseille du côté de Watford.

L'OM a une très belle idée au milieu de terrain, la bataille s'annonce rude

Selon les informations de Nicolo Schira, l'OM est en effet très intéressé à l'idée de recruter Ismaël Koné. Le Canadien de 22 ans est une valeur sûre de Watford mais ne dirait sans doute pas non à une arrivée dans la cité phocéenne, surtout sous les ordres de Roberto De Zerbi. En fin de contrat en juin 2027, Koné est estimé à un peu plus de 10 millions d'euros. Un montant dans les cordes des Phocéens, qui vont désormais devoir faire face à la concurrence pour le milieu central, actuellement à la Copa America avec le Canada. Sa science du placement mais surtout sa grande capacité à casser des lignes avec le ballon plait beaucoup à la direction de l'OM et pourraient changer beaucoup de choses dans le jeu produit par les Phocéens. A Roberto De Zerbi de désormais trouver les bons arguments pour finaliser le deal. Autres joueurs au milieu de terrain à plaire à l'OM : Tanguy Ndombélé et Manuel Locatelli. A Marseille certainement plus qu'ailleurs, l'été s'annonce bouillant.