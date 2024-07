L'OM a trouvé son gardien de but aux Pays-Bas

L'OM n'a toujours pas trouvé de gardien de but alors que sa cible Filip Jorgensen fonce vers Chelsea. Cependant, Pablo Longoria a plus d'un coup dans sa manche. Les Phocéens visent désormais le gardien allemand Timon Wellenreuther selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto. Cette information a été confirmée par Fabrizio Romano. Wellenreuther est le portier du Feyenoord Rotterdam. L'OM est entré en contact avec l'entourage du joueur et considère le gardien allemand comme sa priorité à ce poste. La saison passée, Wellenreuther a aidé Feyenoord à finir deuxième du championnat néerlandais derrière le PSV et à gagner la coupe des Pays-Bas. Sa valeur est estimée à 7 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have made contact to explore move for Timon Wellenreuther as new goalkeeper.



OM are considering several candidates for new GK but Wellenreuther high on list.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/1BwzDRwDiP