Un complot contre l'OM, Jonathan Clauss le voit bien

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, l’OM a été victime de plusieurs décisions contestables de la part des arbitres que ce soit en Ligue des Champions face au Panathinaïkos ou à Metz la semaine dernière en Ligue 1.

Le dernier épisode remonte à vendredi sur la pelouse de Metz. Alors que l’Olympique de Marseille inscrit le but du 2-0, l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard est appelé par l’assistance vidéo et refuse le but de Valentin Rongier en raison d’une faute d’Ismaïla Sarr. Sur les nombreux ralentis proposés par Prime Video, le contact entre l’attaquant de l’OM et le joueur de Metz semble minime.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

On apprendra quelques jours plus tard que les arbitres en charge de la VAR avaient d’autres angles de vue pour refuser le but, des ralentis… que personne n'a vu depuis et qui n’ont été diffusés nulle part. Dans le camp marseillais, la colère est de mise et cela vaut aussi bien pour les supporters que pour les dirigeants et les joueurs. Dans une interview accordée à Canal +, Jonathan Clauss a évoqué une impression de « seul contre tous » alors que l’arbitrage face au Panathinaïkos a également été très difficile à avaler pour les joueurs olympiens, aussi bien à l’aller qu’au retour.

Seul contre tous à l'OM, Clauss est choqué

« Depuis que je suis arrivé ici, j'ai l'impression que l'on se bat contre tout et tout le monde. Ce sont des coups du sort dans un match, c'est un poteau qui aurait pu rentrer qui sort. Oui, il y a de la malchance, de la malédiction, il y a de tout, mais moi je vois beaucoup de positif, de concentration et d'application. Il y a beaucoup de bonnes choses. À un moment donné, cela va payer » a regretté Jonathan Clauss, qui espère que ce sentiment d’injustice diminuera au fil de la saison. Aux joueurs de l’OM de se rendre les matchs plus faciles pour ne pas être soumis aux décisions arbitrales. Ce week-end, tout s’est déroulé sans encombre face à Brest avec une victoire 2-0 et aucune décision litigieuse de la part Jérémy Stinat. Un point positif pour les joueurs olympiens et l’état-major du club.