L'OM a recruté le meilleur gardien de Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Décisif depuis le début de la saison, Geronimo Rulli a encore été le grand bonhomme de l’OM contre Monaco (2-1). Le gardien argentin s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste.

Son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été dernier n’avait pas vraiment suscité un enthousiasme colossal et pourtant, Géronimo Rulli s’impose en cette première partie de saison comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif de Roberto De Zerbi. Recruté pour moins de 10 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, le champion du monde 2022 enchaine les prestations de haut vol avec l’OM. Dimanche soir face à Monaco, Rulli a encore été un acteur majeur du succès de Marseille. Le journal L’Equipe ne s’y est pas trompé en lui accordant la note de 7/10 dans son édition du jour.

« Un nouveau match de patron pour le gardien argentin. Rapidement décisif face à Ben Seghir (4e), il est malheureux sur le but monégasque, la frappe de Golovine étant déviée par Murillo (41e). En seconde période, il est attentif face à Balogun lancé (57e) ou sur une frappe de Golovine (74e). Il a surtout fait un arrêt fondamental sur un face-à-face avec Zakaria (60e), à 1-1, qui permet à l'OM de rester dans le match » souligne le quotidien national.

La Provence de son côté a été tout aussi généreux et bienveillant à l’égard du gardien de l’Olympique de Marseille. « Dernier rempart de l’OM, le portier argentin n’a pas attendu pour être sollicité et il a répondu avec une superbe parade devant Ben Seghir » apprécie le journal local. Mais comme souvent, ceux qui s’enflamment le plus sont les supporters olympiens, dont certains estiment carrément que Rulli est le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de la saison.

Geronimo Rulli fait l'unanimité à l'OM

« Geronimo Rulli est pas loin d'être le MEILLEUR gardien de Ligue 1 », « Rulli te change tellement la gueule de ta saison. C’est vraiment pratique un gardien qui fait des arrêts », Rulli homme du match, du mois, de la saison, du siècle carrément », « N’empêche qu’est ce qu’il est fort Rulli » ou encore « Je suis en train de me faire le récap du match de Rulli. Il banalise l’exceptionnel, que ce soit sur sa ligne, dans la lecture des trajectoires et balle au pied. Le meilleur à son poste en ligue 1 sans l’ombre d’un doute » peut-on lire sur X où Geronimo Rulli fait l’unanimité. En misant sur la doublure d’Emiliano Martinez avec l’Argentine pour succéder à Pau Lopez, l’OM ne s’est pas trompé et le match XXL réalisé par l’ancien de Montpellier dimanche face à Monaco le prouve une nouvelle fois.