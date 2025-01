L'OM a recruté l'anti-Haaland, il est bluffé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM avait flairé le bon coup l'été dernier en parvenant à signer Neal Maupay en provenance d'Everton. L'attaquant gagne peu à peu sa place et semble épanoui sur la Canebière.

L'OM avance fort depuis le début de l'année 2025. Les hommes de Roberto De Zerbi sont plus que jamais deuxièmes de Ligue 1. Les objectifs sont également élevés en Coupe de France mais pour passer les 16es de finale, il faudra venir à bout de Lille ce mardi soir au Stade Vélodrome. Toutes les individualités marseillaises devront répondre présents. Et Neal Maupay est concerné. Au fur et à mesure des semaines, l'ancien d'Everton a gagné des points aux yeux de Roberto De Zerbi et des fans de l'OM. Son niveau de jeu et son état d'esprit sont salués.

Maupay met beaucoup de monde d'accord à l'OM

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, l'ancien Marseillais Loic Rémy a d'ailleurs dit tout le bien qu'il pensait de Maupay, qui est pour lui une sorte d'anti-Haaland : « J’aime bien Neal Maupay. Je ne l’attendais pas là. Il remplit le rôle à merveille malgré sa petite taille. Aujourd’hui, on met plus en avant des attaquants costauds comme Haaland. Mais Maupay se déplace très intelligemment, et fait ce qu’il faut. Adrien Rabiot apporte stabilité et sérénité au milieu, Mason Greenwood est le détonateur. Il y a une cohérence dans le recrutement. Ça fait plaisir de voir l’OM jouer ainsi au ballon ». A noter que l'effectif phocéen pourrait encore être renforcé dans les prochaines semaines. Les Phocéens veulent notamment un piston gauche et milieu de terrain. Nicola Zalewski de la Roma est annoncé très proche d'une arrivée à Marseille. Concernant le milieu de terrain, il faudra faire preuve d'ingéniosité. Heureusement pour l'OM, Medhi Benatia et Pablo Longoria n'en manquent pas.