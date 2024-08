L'OM a gagné, Nketiah arrive à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bien décidé à rejoindre l’OM depuis le début du mercato, Eddie Nketiah est en passe de gagner son bras de fer avec Arsenal. Son agent se trouve actuellement à Marseille pour finaliser le transfert.

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, le dossier de l’attaquant se décante enfin. Ces derniers jours, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont avancé sur deux pistes. La première, celle qui est prioritaire aux yeux de Roberto De Zerbi, mène à Eddie Nketiah mais jusqu’à présent, Arsenal ne se montrait pas très raisonnable sur l’indemnité de transfert en réclamant près de 35 ME. Lassé de la gourmandise des Gunners, l’OM a avancé en parallèle sur le dossier Elye Wahi, dont le profil ne laissait pas non plus insensible Roberto De Zerbi. Dans ce dossier aussi, le club olympien a fait face aux exigences financières importantes du club vendeur, à savoir Lens.

🚨🚨Finalement, ce sont les agents de NKETIAH 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 qui viennent de se rendre à #Marseille !!! Le vol et la nuit d’hôtel ont été mis sur le nom du joueur. Ce n’est qu’une question de temps ⏳👀 #TeamOM #MercatOM



🗞️ @mseghetto_

📸 @melyoyo13 pic.twitter.com/kxULyEzeMI — Édition Marseille (@EditoMarseille) August 8, 2024

Selon les informations délivrées jeudi soir par RMC, les discussions ont été interrompues, l’OM estimant que Lens surévaluait largement son international espoirs français. Les négociations ont donc repris avec Arsenal pour Eddie Nketiah d’autant que le club londonien, sentant que Marseille s’éloignait, est revenu vers les dirigeants phocéens avec des exigences moins élevées. Les planètes semblent désormais alignées pour que le transfert d’Eddie Nketiah aboutisse. Un indice ne trompe pas, l’agent du joueur est actuellement à Marseille comme l’a confirmé le journaliste Adam Manseur sur son compte X.

Nketiah à l'OM, un transfert bientôt ficelé ?

« De sources extrêmement sûres, je vous confirme encore une fois que l’agent de Nketiah se trouve actuellement sur Marseille. Et que cela devait se faire de manière très discrète normalement » a-t-il publié. Des photos de l’agent du buteur anglais sur les réseaux sociaux ont ensuite confirmé son information. Eddie Nketiah est donc en passe de gagner son bras de fer avec Arsenal. Car même s’il n’a jamais été au clash, le buteur anglais a fait savoir dès le début du mercato estival qu’il souhaitait signer à l’OM et nulle part ailleurs, comme le confirme le compte insider La Tribune OM.

« Nketiah a la tête à l'OM depuis des semaines. RDZ le veut. Il a déjà un accord avec l'OM. Sa décision est prise. Arsenal a voulu faire monter les prix pour des raisons déjà expliquées auparavant » peut-on lire sur X. La question est maintenant de savoir à quelle hauteur se situera le montant du transfert. Après avoir réclamé 35 ME il y a quelques jours, ce qui avait poussé l’OM à se retirer des négociations, Arsenal pourrait accepter une offre comprise entre 25 et 30 ME bonus compris. Cela marquerait la fin d’un long feuilleton puisque la piste Eddie Nketiah remonte au mois de juin pour l’état-major olympien.