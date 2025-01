Gouiri à l'OM, accord proche avec Rennes ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant depuis plusieurs jours, l’OM a multiplié les pistes mais fait toujours d’Amine Gouiri sa priorité. Une première offre a été repoussée par Rennes, mais Marseille fait le forcing.

L’Olympique de Marseille cherche toujours le remplaçant d’Elye Wahi, vendu à Francfort pour 26 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus. Ces derniers jours, près de dix joueurs ont été cités comme de potentielles cibles de l'OM à ce poste mais en réalité, la priorité de Roberto De Zerbi est toujours Amine Gouiri. L’intérêt de l’actuel dauphin du PSG pour l’international algérien de Rennes a été révélé la semaine dernière et au sein du board marseillais, on fait le forcing pour tenter de trouver un accord avec le Stade Rennais.

Selon les informations de Foot Mercato, les choses avancent car Marseille est officiellement passé à l’offensive en transmettant une première offre au club breton pour tenter de s’arracher les services d’Amine Gouiri. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont proposé à leurs homologues bretons un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat automatique en fin de saison fixée à 10 millions d’euros. L’offre marseillaise a été rejetée par les dirigeants rennais, qui valorisent leur joueur à plus de 12 millions d’euros.

Rennes attend la seconde offre de l'OM

Mais le dossier n’est pas refermé pour autant puisque le média spécialisé affirme que « l’OM va revenir avec une nouvelle proposition » pour tenter de trouver un accord. De son côté, Amine Gouiri a été très clair avec ses dirigeants : il veut rejoindre Marseille d’ici la fin du mercato le 3 février. Les discussions vont maintenant se poursuivre avec l’espoir dans chaque camp qu’un accord satisfaisant soit trouvé. Roberto De Zerbi l'espère sincèrement, le technicien italien ayant fait de Gouiri son choix n°1 pour remplacer Wahi. En parallèle, Marseille et Rennes discutent pour Lilian Brassier, lequel a accepté l’idée d’un départ de l’OM et qui pourrait venir renforcer l’arrière-garde rennaise au même titre que Kevin Danso dans ce money-time du mercato hivernal.