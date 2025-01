Ferguson détourné de l’OM, Longoria sidéré

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, West Ham a décidé de confier les rênes de son équipe à Graham Potter. L'entraineur britannique a des envies précises en cette fin de mercato et l'une d'elles pourrait bien contrarier l'OM.

West Ham (14e) ne réalise pas vraiment la saison souhaitée en Premier League malgré un bel effectif sur le papier. Les Londoniens ont décidé de changer d'entraineur et Graham Potter a pris les rênes de l'équipe. L'ancien de Chelsea compte rapidement redresser la barre pour tenter d'installer West Ham dans la première partie de tableau en Premier League. Potter veut notamment du renfort en attaque. Il a en tête quelques noms, dont un qui plait aussi à l'OM lors de ce marché des transferts hivernal, à savoir Evan Ferguson (Brighton, 20 ans). Mais Pablo Longoria risque une très mauvaise surprise.

L'OM a de la concurrence, West Ham va tenter le coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evan Ferguson (@evan.ferguson.9)

Selon les informations du Telegraph, West Ham compte en effet tenter le coup pour convaincre l'attaquant irlandais de rejoindre Londres dans les prochaines heures. Potter connait bien son profil pour l'avoir recruté en 2022 à Brighton. Ferguson revient d'une blessure à la cheville et veut pouvoir avoir du temps de jeu pour retrouver le rythme. Un prêt de six mois est donc plausible pour lui. Outre West Ham, Bournemouth, Fulham et même Arsenal surveillent aussi la situation. Mais c'est également le cas de l'OM. Roberto De Zerbi a également travaillé avec Ferguson avec les Seagulls et a des arguments pour convaincre le natif de Bettystown. Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier. Marseille sort d'une défaite logique à Nice et son attaque ne s'est que très peu mise en valeur. De plus, le récent départ d'Elye Wahi du côté de Francfort n'a pas encore été compensé par la direction phocéenne. Le temps presse et du beau monde veut Ferguson.