Elye Wahi exfiltré cet hiver, l'OM a une offre

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OM lors du dernier mercato estival, Elye Wahi connaît des débuts difficiles à Marseille, avec seulement deux buts inscrits en Ligue 1. De quoi inquiéter les dirigeants phocéens.

Elye Wahi a une énorme mission à l’Olympique de Marseille, celle de faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de plus de 30 buts la saison dernière toutes compétitions confondues. Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Lens, l’international espoirs français n’a pas encore répondu aux attentes. Avec seulement deux buts marqués en Ligue 1, Elye Wahi n’est pas au niveau espéré par Roberto De Zerbi et son rendement inquiète en interne. Le coach italien reste persuadé du potentiel énorme de l’ex-buteur du MHSC, mais l’OM sera-t-il patient avec son numéro neuf ? La réponse à cette question va bientôt tomber car le mercato hivernal approche et Elye Wahi ne manque pas de courtisans, malgré six mois difficiles à Marseille.

A en croire les informations du site Jeunes Footeux, la Bundesliga est très attentive à la situation du buteur français de 21 ans. Il faut dire que les clubs allemands sont friands des grands espoirs tricolores, prêts à bondir sur les pépites de la Ligue 1 et de relancer les joueurs en difficulté comme c’est par exemple le cas d’Hugo Ekitike. C’est justement Francfort, club dans lequel l’ex-attaquant du PSG cartonne, qui est intéressé à l’idée de recruter Elye Wahi afin de compléter son secteur offensif.

Francfort est très intéressé par Wahi

Le média l’affirme, Francfort pourrait dégainer une offre dès le mercato hivernal pour s’attacher les services d’Elye Wahi et ainsi compenser le potentiel départ d’Omar Marmoush, auteur d’un très gros début de saison et qui croule déjà sous les sollicitations. La somme que le club allemand est prêt à poser sur la table n’a en revanche pas filtré, et c’est indiscutablement cela qui va conditionner la position de l’OM dans les semaines à venir. En interne, on reste convaincu que Wahi peut devenir avec un peu de patience le grand attaquant dont Marseille a besoin. Mais en cas d’offre à hauteur de 25 millions d’euros, soit la somme investie pour le recruter à Lens il y a quelques mois, Pablo Longoria saura-t-il dire non ? Réponse d’ici quelques semaines.